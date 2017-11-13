Глава СБР: Комиссия МОК не проводила слушаний по биатлонистке Зайцевой
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о том, что Зайцевой предъявлены обвинения со стороны МОК в манипуляциях с
«Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности, — заявил президент СБР по телефону. — В Лозанне ее дело не заслушивалось, текущее разбирательство касается только двух спортсменок — Ольги Вилухиной и Яны Романовой».
По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможном нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи МОК создал две комиссии. Одна из них, комиссия Освальда, занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр в Сочи.