Глава СБР: Комиссия МОК не проводила слушаний по биатлонистке Зайцевой

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о том, что Зайцевой предъявлены обвинения со стороны МОК в манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. По информации издания, на пробах биатлонистки были обнаружены царапины, что может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались.

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«Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности, — заявил президент СБР по телефону. — В Лозанне ее дело не заслушивалось, текущее разбирательство касается только двух спортсменок — Ольги Вилухиной и Яны Романовой».