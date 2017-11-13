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19:59 (мск), источник: Р-Спорт

Глава СБР: Комиссия МОК не проводила слушаний по биатлонистке Зайцевой

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил агентству «Р-Спорт», что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда не проводила в Лозанне никаких слушаний по двукратной олимпийской чемпионке Ольге Зайцевой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о том, что Зайцевой предъявлены обвинения со стороны МОК в манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. По информации издания, на пробах биатлонистки были обнаружены царапины, что может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались.

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«Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности, — заявил президент СБР по телефону. — В Лозанне ее дело не заслушивалось, текущее разбирательство касается только двух спортсменок — Ольги Вилухиной и Яны Романовой».

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможном нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи МОК создал две комиссии. Одна из них, комиссия Освальда, занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр в Сочи.

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