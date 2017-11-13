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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК предъявил обвинения Зайцевой

Как стало известно «СЭ», двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Источник: Спорт-Экспресс

Зайцева изначально не фигурировала в списках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — так называемых «Дюшес-листе» и «Медальном листе». Публичных обвинений от Родченкова она также никогда не получала.

Однако в процессе тотальной перепроверки всех проб, сданных в Сочи российскими спортсменами, эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. По версии МОК, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязной» мочи на «чистую».

Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда примерно в конце ноября. На Олимпийских играх в Сочи Ольга выиграла серебряную награду в составе эстафеты. Две ее подруги по той команде, Ольга Вилухина и Яна Романова, также получили обвинения в манипуляциях с пробами и уже были выслушаны комиссией Освальда 13 ноября.

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