МОК предъявил обвинения Зайцевой

Источник: Спорт-Экспресс

Зайцева изначально не фигурировала в списках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — так называемых «Дюшес-листе» и «Медальном листе». Публичных обвинений от Родченкова она также никогда не получала.

Однако в процессе тотальной перепроверки всех проб, сданных в Сочи российскими спортсменами, эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. По версии МОК, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязной» мочи на «чистую».