МОК предъявил обвинения Зайцевой
Как стало известно «СЭ», двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с
Как стало известно «СЭ», двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с
Зайцева изначально не фигурировала в списках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — так называемых «Дюшес-листе» и «Медальном листе». Публичных обвинений от Родченкова она также никогда не получала.
Однако в процессе тотальной перепроверки всех проб, сданных в Сочи российскими спортсменами, эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. По версии МОК, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязной» мочи на «чистую».
Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда примерно в конце ноября. На Олимпийских играх в Сочи Ольга выиграла серебряную награду в составе эстафеты. Две ее подруги по той команде, Ольга Вилухина и Яна Романова, также получили обвинения в манипуляциях с пробами и уже были выслушаны комиссией Освальда 13 ноября.