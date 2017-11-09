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13:36 (мск), источник: Р-Спорт

Антон Шипулин примет участие в соревнованиях в Шушене перед стартом КМ

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Лидер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион Антон Шипулин выступит на соревнованиях в норвежском Шушене перед стартом Кубка мира-2017/18, сообщает gd.no.

Источник: Reuters

Помимо Шипулина в соревнованиях примут участие француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё, немцы Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Среди участниц у женщин немка Лаура Дальмайер, француженки Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, итальянка Доротея Вирер. Кроме того, в предстоящем турнире выступят все ведущие норвежские биатлонисты и биатлонистки.

Соревнования в Шушене пройдут с 17 по 19 ноября. Первый этап Кубка мира состоится с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.

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