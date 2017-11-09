Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Антон Шипулин примет участие в соревнованиях в Шушене перед стартом КМ
МОСКВА, 9 ноя —
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МОСКВА, 9 ноя —
Помимо Шипулина в соревнованиях примут участие француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё, немцы Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Среди участниц у женщин немка Лаура Дальмайер, француженки Мари
Соревнования в Шушене пройдут с 17 по 19 ноября. Первый этап Кубка мира состоится с 26 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.