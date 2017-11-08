Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Победа Шипулина, психологический уклон Подчуфаровой и новая порция биатлонистов, страдающих от всевозможных болезней.
Победа Шипулина, психологический уклон Подчуфаровой и новая порция биатлонистов, страдающих от всевозможных болезней.
Проверка боем
В
В составе сборной России нет биатлонистов, участвующих в разбирательствах по «делу Макларена», однако судьба всей команды будет зависеть от общего решения МОК в отношении России и жёсткости санкций.
Обладатель Кубка мира 2011 года Тарьей Бё с тех пор так и не смог выйти на свой прежний уровень. Виной тому многочисленные болезни, до сих пор не дающие покоя норвежцу. Вот и в октябре вместо снежного сбора в Трюсиле
… а Ландертингер восстановился после операции
Доминику Ландертингеру проблемы со спиной мешали реализовать свой могучий талант все последние годы. Накануне Олимпиады он решил рискнуть и провёл операцию на межпозвоночных дисках. Восстановление было непростым и заняло полтора месяца, но сейчас боец уже в строю. Ланди намерен ради подготовки к Олимпийским играм пропустить декабрьские старты и как следует поправиться.
Слепов обогнал Малышко
Питерские биатлонисты Алексей Слепов иДмитрий Малышко продолжают тренироваться в Финляндии под руководством Анатолия Хованцева. Недавно они пробежали лыжную гонку на 30 км с местными лыжниками. Слепов занял первое место, опередив своего
Лапшин снова в порядке
Любовь к футболу едва не погубила олимпийские перспективы Тимофея Лапшина. Во время игры в футбол он порвал крестообразные связки и надолго выбыл из строя. Только сейчас он вернулся к полноценному тренировочному графику и провёл первую контрольную с корейской командой на сборе в Тюмени.
Женская команда завершила сбор в Тюмени
Женская сборная России завершает сбор в Тюмени, где помимо тренировок успела провести фотосессию, организованную одним из ключевых технических партнёров СБР. Ольга Подчуфарова обещает в предстоящем сезоне тотальный контроль над каждым выстрелом и рассказала, что читает книги с психологическим уклоном, например «Алхимика» Паулу Коэлью.
Свадьба подождёт
Не побеждавший почти три года норвежец Эмиль Хегле Свендсен