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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?

Победа Шипулина, психологический уклон Подчуфаровой и новая порция биатлонистов, страдающих от всевозможных болезней.

Источник: РИА "Новости"

Проверка боем

В Ханты-Мансийске мужская сборная России в полном составе провела первые контрольные гонки на снегу. Спринт и преследование прошли на укороченных дистанциях, но с привычным количеством огневых рубежей. Алексей Волков первую гонку не закончил, а Матвей Елисеев одержал победу в спринте. В преследовании всем показал класс Антон Шипулин, в упорной борьбе обыгравший Антона Бабикова. Шипулин и Волков первыми завершили сбор в столице Югры и теперь после нескольких дней отдыха переберутся в Бейтостоллен (Норвегия).

В составе сборной России нет биатлонистов, участвующих в разбирательствах по «делу Макларена», однако судьба всей команды будет зависеть от общего решения МОК в отношении России и жёсткости санкций.

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Бё-старший справился с болезнью

Обладатель Кубка мира 2011 года Тарьей Бё с тех пор так и не смог выйти на свой прежний уровень. Виной тому многочисленные болезни, до сих пор не дающие покоя норвежцу. Вот и в октябре вместо снежного сбора в Трюсиле Бё-старший пролежал две недели на диване и выпал на время из подготовки. Сейчас у Тарьея уже всё в порядке, он приступил к тренировкам и намерен набрать форму к старту сезона.

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… а Ландертингер восстановился после операции

Доминику Ландертингеру проблемы со спиной мешали реализовать свой могучий талант все последние годы. Накануне Олимпиады он решил рискнуть и провёл операцию на межпозвоночных дисках. Восстановление было непростым и заняло полтора месяца, но сейчас боец уже в строю. Ланди намерен ради подготовки к Олимпийским играм пропустить декабрьские старты и как следует поправиться.

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Слепов обогнал Малышко

Питерские биатлонисты Алексей Слепов иДмитрий Малышко продолжают тренироваться в Финляндии под руководством Анатолия Хованцева. Недавно они пробежали лыжную гонку на 30 км с местными лыжниками. Слепов занял первое место, опередив своего спарринг-партнёра на полминуты. Однако в отрезе от основной сборной сложно оценить их готовность.

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Лапшин снова в порядке

Любовь к футболу едва не погубила олимпийские перспективы Тимофея Лапшина. Во время игры в футбол он порвал крестообразные связки и надолго выбыл из строя. Только сейчас он вернулся к полноценному тренировочному графику и провёл первую контрольную с корейской командой на сборе в Тюмени.

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Женская команда завершила сбор в Тюмени

Женская сборная России завершает сбор в Тюмени, где помимо тренировок успела провести фотосессию, организованную одним из ключевых технических партнёров СБР. Ольга Подчуфарова обещает в предстоящем сезоне тотальный контроль над каждым выстрелом и рассказала, что читает книги с психологическим уклоном, например «Алхимика» Паулу Коэлью.

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Свадьба подождёт

Не побеждавший почти три года норвежец Эмиль Хегле Свендсен по-прежнему голоден до побед. Олимпиада в Пхёнчхане наверняка станет в его карьере последней, а ради лучшей подготовки он согласился перенести на 2019 год свадьбу со своей невестой Самантой. Что мешает ему сыграть её? «Слышал, что после свадьбы все проблемы и начинаются», — объяснил Эмиль.

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