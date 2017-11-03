Губернатор ХМАО назначила своим советником олимпийскую чемпионку по биатлону Слепцову

«Светлана Слепцова назначена советником губернатора с 1 ноября. Курируемый блок — это развитие спорта. Она официально принята на госслужбу, это не должность общественного советника», — сказала собеседница агентства, уточнив, что она уже приступила к работе.

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Слепцова завершила карьеру в августе на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где она выиграла три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.