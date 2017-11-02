СМИ: Комиссия МОК рассмотрит дела трёх российских биатлонистов в конце ноября

Напомним, что IBU на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена временно отстранил двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина и Яна Романова. Вилухина завершила карьеру в 2016 году, а Романова не выступает с 2015 года. Позднее IBU объявил о временном отстранении россиянки Екатерины Глазыриной.



В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.