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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Комиссия МОК рассмотрит дела трёх российских биатлонистов в конце ноября

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда по перепроверке допинг-проб российских участников Олимпиады в Сочи проведёт слушания по делам трёх российских биатлонистов в конце ноября 2017 года, сообщает DPA.

Источник: Reuters

При этом агентство отмечает, что МОК и Международный союз биатлонистов отказался раскрыть имена спортсменов, о которых идёт речь.

Напомним, что IBU на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена временно отстранил двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина и Яна Романова. Вилухина завершила карьеру в 2016 году, а Романова не выступает с 2015 года. Позднее IBU объявил о временном отстранении россиянки Екатерины Глазыриной.

В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.

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