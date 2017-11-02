СМИ: Комиссия МОК рассмотрит дела трёх российских биатлонистов в конце ноября
Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда по перепроверке
Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда по перепроверке
При этом агентство отмечает, что МОК и Международный союз биатлонистов отказался раскрыть имена спортсменов, о которых идёт речь.
Напомним, что IBU на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена временно отстранил двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина и Яна Романова. Вилухина завершила карьеру в 2016 году, а Романова не выступает с 2015 года. Позднее IBU объявил о временном отстранении россиянки Екатерины Глазыриной.
В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.