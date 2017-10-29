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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлонист Мартен Фуркад вернулся к тренировкам

Французский биатлонист Мартен Фуркад вернулся к тренировкам.

Источник: Reuters

Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграм». После неудачного выступления на летнем чемпионате Франции, где он занял 11-е и 7-е места, проиграв даже соперникам из резервной команды, Фуркад решил сделать небольшую паузу в тренировках, чтобы восстановиться от больших нагрузок. Спустя неделю он вернулся к тренировкам.

«Назад к тренировкам!» — написал Фуркад на своей странице в «Инстаграме».

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