Биатлонист Мартен Фуркад вернулся к тренировкам

Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграм». После неудачного выступления на летнем чемпионате Франции, где он занял 11-е и 7-е места, проиграв даже соперникам из резервной команды, Фуркад решил сделать небольшую паузу в тренировках, чтобы восстановиться от больших нагрузок. Спустя неделю он вернулся к тренировкам.