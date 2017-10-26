«Губерниев — Соловей-разбойник. От него все комментаторы разбегаются»

Источник: РИА "Новости"

Биатлонист сборной России Антон Бабиков ответил на вопросы болельщиков. Тут бы нужно написать что-то ещё, но нет смысла. Нужно просто читать его ответы.

— Если на финише будете вместе с Шипулиным, то кому Губерниев будет кричать «Антоша, давай!»?

— Думаю, мне! Вы видели Шипулина, какой он Антоша? Это же глыба. А так не знаю. Я буду впереди, поэтому он будет болеть за меня.

— Как вы относитесь к тому, что Максим Цветков стал блогером?

— Хорошо, потому что очень радует, когда спортсмены не зацикливаются на одном, а пробуют что-то новое. Максим с каждым сбором становился всё серьёзнее, приобретал новую аппаратуру. Это здорово. Он радует своих болельщиков.

— На какой вопрос вы хотели бы ответить, но его пока не задавали?

— «Каково это — быть олимпийским чемпионом?». Надеюсь, что через несколько месяцев я такой вопрос услышу.

— Правда, что родители назвали вас в честь Шипулина?

— Ха! Нет, меня назвали в честь Чехова. Но это тоже неправда.

— Скажите, с кем из героев Marvel вы бы сравнили биатлонистов сборной России?

— Честно говоря, у меня нет таких ассоциаций, но попробую. Пусть Алексей Волков — Тони Старк, потому что много говорит и человек новых идей, что позволяет ему быть успешным. Александр Логинов — Халк, потому что у него много здоровья, его невозможно положить! Матвей Елисеев — Тор. Он как будто выходец из леса. И тоже здоровый: кроме него некоторые его вещи никто поднять не может. Юра пусть будет Человек Паук: он одаренный, неординарный, да и пластичность у него есть. Я — Флеш! Скоромно. Кто там Шипулину остался? О! Будет Капитаном Россия.

— А Дмитрий Губерниев?

— Он герой из русских сказок. Соловей-разбойник. Сидит там наверху, кричит, свистит, что от него всего комментаторы разбегаются.

— Чей автограф хотели бы получить?

— Кандидатур много, но я думаю, что из них выделю Владимира Владимировича Путина. Это был бы весомый вклад в мою коллекцию.

— Что скажете Фуркаду, когда обгоните его на финишном створе?

— Поздравлю его со вторым местом. Ничего особенного говорить ему не буду, только если во время гонки ничего интересного не произойдет. Тем более что в такой момент Фуркада лучше оставить одного. В прошлом году, когда я увидел его расстроенным, не стал говорить ничего обидного.

— Какой главный совет можете дать сыну, который начал заниматься биатлоном?

— Самое главное — получать удовольствие. Любить спорт, развиваться. И понимать, что расстояние от начала до интервью — это довольно короткий срок. Так что тренировки лучше не пропускать.