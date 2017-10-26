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19:31 (мск), источник: Советский спорт

Коукалова может пропустить Олимпиаду из-за проблем со здоровьем

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит начало сезона-2017/18 из-за проблем со здоровьем.

Источник: РИА "Новости"

— Я уверена, начало сезона я пропущу. Но я по-прежнему думаю об Олимпийских играх, хотя, буду честна, участие в них тоже находится под угрозой. На данный момент ничего не понятно, но я продолжаю верить, — сказала Коукалова.

Сезон 2017/18 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде 26 ноября.

С минувшего лета спортсменка испытывает болевые ощущения в икроножных мышцах, которые не позволяют ей полноценно готовиться к сезону.

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