Нападающий "Эвертона" начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
Коукалова может пропустить Олимпиаду из-за проблем со здоровьем
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит начало сезона-2017/18
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит начало сезона-2017/18
— Я уверена, начало сезона я пропущу. Но я
Сезон 2017/18 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде 26 ноября.
С минувшего лета спортсменка испытывает болевые ощущения в икроножных мышцах, которые не позволяют ей полноценно готовиться к сезону.