Дисквалификация Грегорин. Нужно ли беспокоиться России?

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» разбирается в произошедшем и выясняет, может ли эта история иметь какое-то отношение к сборной России.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

В четверг IBU объявил, что временно отстраняет от соревнований Грегорин. Основание — результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2010 в Ванкувере. В размороженных анализах 37-летней спортсменки было найдено запрещенное вещество. О каком именно препарате идет речь — пока не сообщается.

Дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября. После этого мы узнаем о возможных санкциях по отношению к спортсменке. В худшем случае словенке грозит четыре года дисквалификации и аннулирование результатов ее выступления в Ванкувере и на последующих стартах.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о завершении очередного этапа перепроверки допинг-проб, взятых во время Игр в Ванкувере совсем недавно — 9 октября. Реанализ проведен для 70 процентов всех взятых во время Олимпиады анализов (1195 из 1710). В числе перепроверенных — пробы всех медалистов турнира, а также всех российских спортсменов. Было обнаружено три нарушения — и все у одного спортсмена.

Тогда имя нарушителя не называлось, но сейчас логично предположить, что это была именно Грегорин.

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КТО ТАКАЯ ГРЕГОРИН.

На Играх в Ванкувере Тея принимала участие в спринте (9-е место), гонке преследования (9-е место), индивидуальной гонке (36-е место), масс-старте (5-е место) и эстафете (сборная Словении заняла 8-е место).

В Кубках мира Грегорин дебютировала еще в 2003 году. Пожалуй, высшее достижение в карьере — бронзовая медаль в гонке преследования на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда словенке удался впечатляющий прорыв, ведь в спринте она заняла только 15-е место. Кроме того, Грегорин — серебряный призер ЧМ-2009 в индивидуальной гонке, а также имеет в своем активе третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене в сезоне-2011/12.

В общем зачете Кубка мира словенка дважды попадала в топ-10 — в сезонах-2009/10 (10-е место) и 2010/11 (8-е место). Пять раз была в топ-20 по итогам сезона. В общем, крепкий середняк, которая в лучшие годы в удачный день могла замахнуться на что-то серьезное.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ РОССИЯ?

Может быть, вовсе не причем. Даже скорее всего не причем… Просто дело в том, что сборная Словении у многих биатлонных болельщиков ассоциируется с именем известного тренера Владимира Королькевича, долгие годы проработавшего в этой стране. А у этого специалиста в биатлонном мире сложилась неоднозначная репутация.

Тренировавшаяся в группе Королькевича Ирина Старых в сезоне-2013/14 была поймана на допинге (а конкретно эритропоэтине). Кроме того, он работал и с дважды попавшейся все на том же ЭПО Екатериной Юрьевой. Сам специалист отрицал всякую причастность к этим историям.

«Конечно, это очень неприятно и оскорбительно. Все эти домыслы, подозрения, клички… Кого не заденет, например, такая — Мистер Шприц?! Но главное, что я могу честно смотреть в глаза каждой спортсменке, с которой работал и работаю», — говорил в 2015 году Королькевич, уже покинув сборную России.

В этом году тренер вернулся в женскую сборную России в качестве консультанта и даже поедет вместе с командой на Олимпиаду в Пхенчхан.

Правда, непосредственно с Грегорин Королькевич не работал. Начиная с 2002 года он был старшим тренером женской сборной Словении по лыжным гонкам, хотя не забывал и о биатлоне (в 2009 году его, например, даже звали в мужскую сборную России). А в Ванкувере главным тренером словенской команды был Урош Велепец.