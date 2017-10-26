Допинг-проба словенской биатлонистки Грегорин с ОИ-2010 дала положительный результат
ТАСС, 26 октября. Повторный анализ
ТАСС, 26 октября. Повторный анализ
Проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество метаболит. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проведет слушания данного дела в конце ноября. Грегорин была временно отстранена от всех международных соревнований.
На Олимпиаде в Ванкувере Грегорин выступила в индивидуальной гонке (36-е место), спринте (9), гонке преследования (9),
Ранее МОК заявил, что перепроверил 1195 проб из 1710, взятых во время Игр-2010. Было обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода, все у одного спортсмена, имя которого не сообщалось.