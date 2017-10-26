Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал о последствиях захвата танка Т90А террористами
Правда и мифы о работе патологоанатома
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
13:38 (мск), источник: ТАСС

Допинг-проба словенской биатлонистки Грегорин с ОИ-2010 дала положительный результат

ТАСС, 26 октября. Повторный анализ допинг-пробы словенской биатлонистки Теи Грегорин с зимних Олимпийских игр 2010 года дал положительный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: AP 2017

Проба спортсменки дала положительный результат на запрещенное вещество метаболит. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) проведет слушания данного дела в конце ноября. Грегорин была временно отстранена от всех международных соревнований.

На Олимпиаде в Ванкувере Грегорин выступила в индивидуальной гонке (36-е место), спринте (9), гонке преследования (9), масс-старте (5) и эстафете (8).

Ранее МОК заявил, что перепроверил 1195 проб из 1710, взятых во время Игр-2010. Было обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода, все у одного спортсмена, имя которого не сообщалось.

 Россия подала заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года
Колобков: опыт РФ в спорте важен для развития международного спортивного законодательства
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Завтра меня здесь не будет. Что не так с посещаемостью «Рубина»
Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020
«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски
«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь