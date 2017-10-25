Супермен устал. Фуркад провалил первый старт сезона
Беспомощность Фуркада, тюменские тренировки под дождём, вызов Слепова и возвращение Юрьевой на лыжню — в главных новостях недели.
Беспомощность Фуркада, тюменские тренировки под дождём, вызов Слепова и возвращение Юрьевой на лыжню — в главных новостях недели.
Дождь спутал карты
Российские биатлонисты продолжают проводить первые снежные сборы на родной земле. Женская сборная почти в полном составе, за исключением Екатерины Юрловой, прибыла в Тюмень. Ей тренерский штаб позволил готовиться дома в
Какая форма лучше?
Мужчинам в
Вопрос Глазыриной решат до старта сезона
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что до старта сезона рассмотрит вопрос Екатерины Глазыриной, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил, по данным доклада Макларена. Но даже в случае положительного решения вопроса перспективы участия спортсменки в Олимпиаде туманны. Всю предсезонную подготовку она провела самостоятельно, принять участие в контрольных отборочных гонках в команду в ноябре Катя уже не успеет, а путь отбора через всероссийские старты слишком тернист.
Фигаро здесь, Фигаро — там
Броуновское движение биатлонистов в сборной Украины продолжается. Помимо того что значительную часть команды составляют легионеры, часть украинских спортсменок переходит в другие страны. Так, Яна Пустовалова хочет получить словацкое гражданство, а в 2016 году целая группа воспитанниц тренера Николая Зоца подалась в Молдавию. Счастье там снискали не все. По словам тренера, Снежана Тисеева готова вернуться в родные пенаты, о чём непрозрачно намекает в «Инстаграме», но Молдавия может наложить на неё карантин.
Неудача Фуркада
Пока большинство биатлонистов опробует первый снег, Мартен Фуркад гоняется на лыжероллерах в рамках неофициального чемпионата Франции Biathlon Summer Tour. Однако выступление великого чемпиона обернулось провалом. В спринте Мартен даже с одним промахом не попал в десятку в гонке, где участвовали одни французы, а в преследовании финишировал седьмым. Сам спортсмен объяснил слабое выступление усталостью, перенесённой болезнью и необходимостью дополнительного обследования. Придавать большое значение этой неудаче действительно не стоит. Три года назад француз в межсезонье перенёс мононуклеоз, что не помешало ему выиграть очередной Кубок мира.
Двое на костылях
Александр Логинов со своей травмой колена в Чайковском ещё легко отделался. Во французской команде уже двое обладателей костылей, и виноваты тут не только лыжероллеры. Каролин Коломбо получила открытый перелом лодыжки ещё летом, а Аристид Бегю присоединился к ней совсем недавно
Екатерина Юрьева возвращается в дело
Дисквалифицированная на восемь лет за повторное употребление ЭПО российская биатлонистка Екатерина Юрьева намерена через несколько месяцев преодолеть марафон и попросила поддержки у своих болельщиков. Принимать участие в официальных соревнованиях спортсменка не имеет права, но ничто не мешает ей возобновить тренировки и пробежать эту дистанцию. При этом наверняка найдутся желающие составить ей компанию.
Уват прошёл аттестацию для Кубка IBU
Стадион имени Александра Тихонова в Увате прошёл необходимую аттестацию для того, чтобы принять этап Кубка IBU в предстоящем сезоне. «Биатлонный комплекс имени Александра Тихонова российские болельщики знают давно. У него — большая история. Но весной следующего года стадион должен повысить свой статус, приняв этап Кубка IBU», — рассказал первый
Слепов поедет на Кубок IBU, Малышко — на Кубок России
По заявлению тренерского штаба, Алексей Слепов в ноябре присоединится к резервной команде на сборе в Тюмени. Пока он продолжает подготовку к сезону в Контиолахти под руководством Анатолия Хованцева, но по результатам предыдущего сезона ему гарантировано участие в первом этапе Кубка IBU. «По договорённости с федерацией биатлона
Александр Круглов