Расследование комиссии Освальда не коснется действующих российских биатлонистов
Расследование комиссии МОК под руководством Дениса Освальда не повлияет на шансы российских биатлонистов выступить в новом сезоне, сообщает
Расследование комиссии МОК под руководством Дениса Освальда не повлияет на шансы российских биатлонистов выступить в новом сезоне, сообщает
Напомним, после публикации второй части доклада независимой комиссии ВАДА МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпийских игр-2014 в Сочи.
— IBU высоко ценит тот факт, что МОК решил внедрить новый метод по проверке вскрытия
Напомним, в настоящее время еще одна комиссия МОК под руководством Самуэля Шмидта проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушения