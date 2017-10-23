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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Расследование комиссии Освальда не коснется действующих российских биатлонистов

Расследование комиссии МОК под руководством Дениса Освальда не повлияет на шансы российских биатлонистов выступить в новом сезоне, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: РИА "Новости"

Напомним, после публикации второй части доклада независимой комиссии ВАДА МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпийских игр-2014 в Сочи.

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— IBU высоко ценит тот факт, что МОК решил внедрить новый метод по проверке вскрытия допинг-проб с целью исключить возможность подмены. Важно, что он был внедрен еще до того, как будет принято какое-либо решение. Что касается биатлона, то новый метод может быть применен только к двум российским спортсменам, которые уже не выступают, поэтому нет никаких рисков, что действующие биатлонисты выйдут на старт с теми, кто мог нарушить антидопинговые правила на Играх в Сочи, — говорится в сообщении IBU.

Напомним, в настоящее время еще одна комиссия МОК под руководством Самуэля Шмидта проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушения допинг-правил. Итоги работы обеих комиссий повлияют на решение МОК о допуске сборной России на Олимпиаду 2018 года. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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