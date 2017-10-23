Расследование комиссии Освальда не коснется действующих российских биатлонистов

— IBU высоко ценит тот факт, что МОК решил внедрить новый метод по проверке вскрытия допинг-проб с целью исключить возможность подмены. Важно, что он был внедрен еще до того, как будет принято какое-либо решение. Что касается биатлона, то новый метод может быть применен только к двум российским спортсменам, которые уже не выступают, поэтому нет никаких рисков, что действующие биатлонисты выйдут на старт с теми, кто мог нарушить антидопинговые правила на Играх в Сочи, — говорится в сообщении IBU.