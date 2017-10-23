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18:02 (мск), источник: ТАСС

СБР не будет комментировать дела российских биатлонистов до окончания расследования МОК

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) воздержится от комментариев по делам российских спортсменов до окончания расследований Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС заявил президент СБР Александр Кравцов.

В понедельник IBU сообщил, что вердикт по делу отстраненной россиянки Екатерины Глазыриной будет вынесен до конца ноября, когда начнется новый зимний сезон. Также стало известно, что разработанная комиссией МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом методология перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи будет использована только в отношении двух дел российских спортсменов.

«Считаю необходимым воздержаться от комментариев до тех пор, пока все вопросы находятся на рассмотрении компетентных органов», — заявил Кравцов.

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена МОК начал расследования в отношении 28 российских спортсменов — участников зимних Игр в Сочи. После этого IBU объявил о временном отстранении двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряный призер Олимпиады-2014 Яна Романова. Вилухина объявила о завершении карьеры в 2016 году, Романова не выступает с 2015 года.

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