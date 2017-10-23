СБР не будет комментировать дела российских биатлонистов до окончания расследования МОК

В понедельник IBU сообщил, что вердикт по делу отстраненной россиянки Екатерины Глазыриной будет вынесен до конца ноября, когда начнется новый зимний сезон. Также стало известно, что разработанная комиссией МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом методология перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи будет использована только в отношении двух дел российских спортсменов.

«Считаю необходимым воздержаться от комментариев до тех пор, пока все вопросы находятся на рассмотрении компетентных органов», — заявил Кравцов.