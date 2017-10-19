Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
TVI24: «Бенфику» могут отправить в низший дивизион
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Как правильно вызывать скорую
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
22:00 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Васнецова включена в резервный состав сборной России вместо Слепцовой

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Валерия Васнецова вошла в резервный состав сборной России по биатлону вместо Светланы Слепцовой. Об этом сообщил старший тренер по резерву российской команды Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«В резервную женскую сборную на подготовку вместо Светланы Слепцовой перевели из юниорок Валерию Васнецову. Она будет рассматриваться для участия в этапах Кубка IBU», — сказал Касперович.

«Мужская резервная команда в составе девяти спортсменов также провела контрольный срез на чемпионате страны. Там спортсмены неплохо смотрелись. Отмечу, что Алексей Слепов с 13 ноября будет включен в состав резервной сборной и приступит к подготовке с командой», — добавил специалист.

Таким образом, состав женской резервной сборной выглядит следующим образом: Александра Алексешникова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Ольга Шестерикова, Ольга Якушова. Мужская резервная сборная: Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Алексей Корнев.

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Слепцова завершила карьеру в августе на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где она выиграла три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

 Хет-трик Ригони принес "Зениту" победу над "Русенборгом" в матче Лиги Европы
Россиянка Аугустинас завоевала серебро в гонке с выбыванием на ЧЕ по велотреку
Евгений Ловчев: На игру ЦСКА было стыдно и противно смотреть
«Арсенал» в большинстве обыграл «Црвену Звезду» в матче ЛЕ
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
TVI24: «Бенфику» могут отправить в низший дивизион
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Шерифом»
Россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Луческу: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской сборной
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь