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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Крючков: Шипулин и Волков поспаррингуются с белорусами в стрельбе

Андрей Крючков, тренер российских биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, рассказал о подготовке подопечных на сборе в Ханты-Мансийске и о планах провести спарринги со спортсменами из сборной Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже второй год подряд проводим предсезонный сбор и вкатку в Ханты-Мансийске. Все условия нас абсолютно устраивают. Традиционно первые несколько дней начинаем работать на маленьком, полуторакилометровом круге, но уже завтра нам подготовят дистанцию в четыре километра. Организаторы всё делают для того, чтобы у нас вкатывание прошло без проблем и каких-либо перерывов.

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Cкоро, 21 октября, в Ханты-Мансийск приезжает основная группа Рикко Гросса и Андрея Падина. Но уже сейчас мы тренируемся плечом к плечу с биатлонистами Казахстана и Беларуси. С тренером сборной команды Беларуси Николаем Лопуховым мы уже договорились, что проведём здесь несколько совместных тренировок. Такая практика заставляет иначе мобилизоваться, позволяет немного сравнить свои возможности и технику. Планируем поспаринговаться в стрельбе, посоревноваться в каких-нибудь мини-эстафетах, чтобы спортсмены почувствовали себя ближе к соревновательному режиму. Это полезно для разнообразия тренировочного процесса и психологической разгрузки. Лично я вижу только положительные моменты в том, что сейчас в Ханты-Мансийске одновременно тренируются несколько национальных сборных.

Несмотря на то что мы перешли на снег, мы не уходим от базовой аэробной и силовой работы. Эта та направленность тренировочного процесса, которая с летней подготовки перенесена на вкатку. В наших занятиях по-прежнему присутствуют в полном объёме тренажёрный зал, а также различные имитационные и прыжковые упражнения на бесснежном рельефе. Часть методов была перенесена с летней подготовки на снег, — цитирует Крючкова пресс-служба «Юграмегаспорт».

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