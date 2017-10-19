Крючков: Шипулин и Волков поспаррингуются с белорусами в стрельбе

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже второй год подряд проводим предсезонный сбор и вкатку в Ханты-Мансийске. Все условия нас абсолютно устраивают. Традиционно первые несколько дней начинаем работать на маленьком, полуторакилометровом круге, но уже завтра нам подготовят дистанцию в четыре километра. Организаторы всё делают для того, чтобы у нас вкатывание прошло без проблем и каких-либо перерывов.

Cкоро, 21 октября, в Ханты-Мансийск приезжает основная группа Рикко Гросса и Андрея Падина. Но уже сейчас мы тренируемся плечом к плечу с биатлонистами Казахстана и Беларуси. С тренером сборной команды Беларуси Николаем Лопуховым мы уже договорились, что проведём здесь несколько совместных тренировок. Такая практика заставляет иначе мобилизоваться, позволяет немного сравнить свои возможности и технику. Планируем поспаринговаться в стрельбе, посоревноваться в каких-нибудь мини-эстафетах, чтобы спортсмены почувствовали себя ближе к соревновательному режиму. Это полезно для разнообразия тренировочного процесса и психологической разгрузки. Лично я вижу только положительные моменты в том, что сейчас в Ханты-Мансийске одновременно тренируются несколько национальных сборных.