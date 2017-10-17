Тюменская область подтвердила готовность принять этапы КМ по биатлону и лыжным гонкам

Международный союз биатлонистов (IBU) запланировал проведение этапа Кубка мира в Тюмени на 20—25 марта 2018 года. Международная федерация лыжного спорта (FIS) предварительно включила в календарь финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

«Мы готовы к обоим этапам. “Жемчужина Сибири” готова, есть необходимый опыт, так как мы уже принимали чемпионат Европы и другие мероприятия крупного масштаба. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению организации. WADA провела все тестовые мероприятия в РУСАДА, скоро должен быть представлен доклад, мы готовы и нас ничего не пугает», — сказал Якушев.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.