Тюменская область подтвердила готовность принять этапы КМ по биатлону и лыжным гонкам
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тюменская область полностью готова принять этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в сезоне-2017/18. Об этом на
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тюменская область полностью готова принять этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в сезоне-2017/18. Об этом на
Международный союз биатлонистов (IBU) запланировал проведение этапа Кубка мира в Тюмени на
«Мы готовы к обоим этапам. “Жемчужина Сибири” готова, есть необходимый опыт, так как мы уже принимали чемпионат Европы и другие мероприятия крупного масштаба. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению организации. WADA провела все тестовые мероприятия в РУСАДА, скоро должен быть представлен доклад, мы готовы и нас ничего не пугает», — сказал Якушев.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.
В конце сентября по итогам исполкома руководство WADA заявило, что