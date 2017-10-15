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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

Вице-президент IBU заявил, что комиссии Освальда и Шмида неоправданно долго работают

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб заявил, что комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида неоправданно долго работают.

Комиссия МОК во главе с Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

«Что касается расследования МОК допингового скандала в Сочи, мое личное мнение заключается в том, что задержка совершенно неприемлема для наших спортсменов. Нет сомнений в том, что лучшие судебные эксперты могли завершить работу еще шесть месяцев назад. Это создало бы доверие у спортсменов», — цитирует Кобба insidethegames.biz.

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