Вице-президент IBU заявил, что комиссии Освальда и Шмида неоправданно долго работают

Комиссия МОК во главе с Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

«Что касается расследования МОК допингового скандала в Сочи, мое личное мнение заключается в том, что задержка совершенно неприемлема для наших спортсменов. Нет сомнений в том, что лучшие судебные эксперты могли завершить работу еще шесть месяцев назад. Это создало бы доверие у спортсменов», — цитирует Кобба insidethegames.biz.