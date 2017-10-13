Тихонов: России нужно ехать на ОИ-2018 и доказывать своё превосходство

«Меня не удивили слова Блэкмана. Американцы безумные, они никогда не успокоятся. Хуже них что-то организовать могут только сами американцы. Всё время их что-то не устраивает, им нужно быть лидерами, всегда первыми и править во всём. Но пусть умерят свой пыл. За последние два-три года система подготовки спортсменов к международным соревнованиям в России изменилась. Теперь мы им точно не по зубам.

Психологически сбить российских спортсменов не получится. В 1980 году мы тоже пережили немало потрясений и до последнего не знали, полетим ли на Игры в Лейк-Плэсид, но приняли разумное решение. Когда в Америке я нёс свой флаг на церемонии открытия, то по регламенту его нужно было немного опустить. Я же поднял как можно выше и пошёл, плевал я на этих американцев. Я приехал выигрывать и увёз оттуда своё золото. Вот с таким настроем и надо смотреть на всё происходящее. Нужно ехать и доказывать своё превосходство. Проявлять слабину мы не имеем права, — приводит слова Тихонова RT.