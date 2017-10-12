Шипулин: Моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь

«Совсем скоро мы отправимся на заключительные этапы подготовки, которые являются крайне важными перед очень сложным, но интересным сезоном. В это время, когда ты далеко от дома, ключевую роль играет поддержка семьи. Чуть больше чем два года назад я сделал самый осознанный выбор в своей жизни — создать свою семью. Это был выбор в пользу лучшей девушки в мире, которая является моей главной опорой, которая вдохновляет меня делать то, что я делаю.