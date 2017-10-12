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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин: Моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что жена и сын являются главным вдохновением для него, и пообещал радовать их как можно больше.

Источник: Reuters

«Совсем скоро мы отправимся на заключительные этапы подготовки, которые являются крайне важными перед очень сложным, но интересным сезоном. В это время, когда ты далеко от дома, ключевую роль играет поддержка семьи. Чуть больше чем два года назад я сделал самый осознанный выбор в своей жизни — создать свою семью. Это был выбор в пользу лучшей девушки в мире, которая является моей главной опорой, которая вдохновляет меня делать то, что я делаю.

Моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь. Луиза вместе с Димой радуются каждой победе и переживают за каждую мою неудачу. И поверьте, я сделаю всё, что только смогу, чтобы поводов радоваться у нас было бы как можно больше. Я счастлив каждую минуту, — написал Шипулин в своём «инстаграме».

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