Шипулин: Моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь
Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что жена и сын являются главным вдохновением для него, и пообещал радовать их как можно больше.
Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что жена и сын являются главным вдохновением для него, и пообещал радовать их как можно больше.
«Совсем скоро мы отправимся на заключительные этапы подготовки, которые являются крайне важными перед очень сложным, но интересным сезоном. В это время, когда ты далеко от дома, ключевую роль играет поддержка семьи. Чуть больше чем два года назад я сделал самый осознанный выбор в своей жизни — создать свою семью. Это был выбор в пользу лучшей девушки в мире, которая является моей главной опорой, которая вдохновляет меня делать то, что я делаю.
Моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь. Луиза вместе с Димой радуются каждой победе и переживают за каждую мою неудачу. И поверьте, я сделаю всё, что только смогу, чтобы поводов радоваться у нас было бы как можно больше. Я счастлив каждую минуту, — написал Шипулин в своём «инстаграме».