«Я устал от ваших ложных обвинений». Новая перепалка Губерниева и Фуркада

Источник: Reuters

БИАТЛОННЫЙ «ТРЭШ ТОКИНГ»

В профессиональном боксе есть такое понятие — «трэш токинг» (от английского trash talking, что можно перевести как «грязные разговоры»). Это когда бойцы перед поединком увлеченно поливают друг друга грязью и угрожают сотворить с ними на ринге всяческие нехорошие вещи. Явление, конечно, специфическое, неподготовленного болельщика может быстро утомить, но главную свою задачу — максимально подогреть интерес к бою — «трэш токинг» выполняет.

Похоже, что нечто подобное появилось и в биатлоне. Это и так едва ли не самый рейтинговый спорт на ТВ, но пропиариться лишний раз не помешает. Тем более за месяц с небольшим до старта сезона. И не простого, а олимпийского. А в роли «трэш токеров» выступают не абы кто, а комментатор всея Руси Дмитрий Губерниев и шестикратный обладатель Кубка мира, лучший биатлонист современности Мартен Фуркад.

Началось все с того, что француз дал интервью изданию Le Figaro, в котором в числе прочего высказался и об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.

«Россия должна принять участие в Олимпиаде, однозначно. В этой стране развиты зимние виды и есть честные спортсмены. Но те россияне, которые были замешаны в допинге в Сочи, не должны иметь такого права. Тоже самое касается спортсменов, которые играли нечестно, вне зависимости от их национальности», — сказал Фуркад.

Губерниев отреагировал оперативно, написав следующий пост на своей странице в Instagram: «Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaCU0aSHnz9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья,наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против,чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018 !!! Об этом он сказал в интервью французской прессе!!!! А ещё Фуркад не против того ,чтобы зимой шёл снег,осенью дождь,а весной пели птицы,разумеется, не уличённые в применении запрещённого корма!!!! Ура,товарищи,биатлонушка скоро!!!!!Соскучился!!!!!Ну,а пока готовимся смотреть все на матч в 23.40 ???????????????????????????⚒⚒⚒⚒⚒⚒??????? #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #пхенчхан #олимпиада #маниявеличия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-09T17:52:54+00:00">Окт 9 2017 в 10:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фуркад иронией Губерниева не проникся и отмалчиваться не стал. В комментариях к посту комментатора он призвал того остановиться: «Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому остановитесь!».

Как говорится в таких случаях, запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Можно не сомневаться, что продолжение последует. Тем более что это далеко не первая пикировка Губерниева и Фуркада в публичном пространстве.

«ФУРКАД — ТЫ СВИНЬЯ»

Началось все с того, что француз, давно известный своей жесткой позицией по отношению к попавшимся на допинге атлетам, прошлой зимой оставил язвительный комментарий под поздравлением с днем рождения Александра Логинова, опубликованном на официальной странице Союза биатлонистов России в Instagram.

«И он получил два года дисквалификации за эритропоэтин. Не забудьте один из его главных трофеев!» — написал Фуркад. Потом, правда, удалил эту запись, но было уже поздно — скриншоты мгновенно разлетелись по интернету.

А через несколько недель на чемпионате мира в Хохфильцине Фуркад, как посчитали многие, умышленно подрезал Логинова во время смешанной эстафеты, что вызвало новую волну негодования российских болельщиков. Во время церемонии награждения Логинов и его партнер по команде Антон Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, тот в ответ иронично поаплодировал и ушел с пьедестала. Губерниев же и вовсе в репортаже открыто назвал француза свиньей.

Масла в огонь подлило и так называемое «письмо 154-х», в котором более полутора сотен спортсменов требовали от Международного союза биатлонистов (IBU) ужесточения антидопинговых правил. Его появление инициировала чешская федерация, однако Фуркад его активно продвигал.

«В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось», — говорил Губерниев через пару дней после инцидента.

А спустя еще четыре дня комментатор рассказал корреспонденту «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ, что помирился с Фуркадом: «Сказал, ему что сожалею о случившемся. Объяснил всю ситуацию. Мартен охотно пошел на контакт. Мы поговорили, пожали друг другу руки. Теперь мы снова в хороших отношениях».

А уже после первенства планеты, на этапе Кубка мира в Пхенчхане, Губерниев даже сделал селфи с Фуркадом и опубликовал соответствующий пост на странице в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRN4Q4QjZGE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Русский с французом братья навек!!!Кто старое помянет -тому глаз вон!!Мир,Дружба ,Биатлон!!!Мартен Фуркад!!!!!❤️️❤️️❤️️❤️️?????????????????????????????????????????????????????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T12:51:43+00:00">Мар 4 2017 в 4:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ФУРКАД ПРАВИТ МИРОМ»

Затишье, однако, длилось недолго. На заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Фуркад пришел на огневой рубеж с пустой обоймой и патроны ему передал тренер, что запрещено правилами. В итоге француз отстрелял чисто и выиграл гонку, а судьи оставили в силе его победу, не став применять никаких санкций.

Разумеется, Губерниев не мог пройти мимо этого факта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR0lizcjqRO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фуркад правит миром!!Он объявлен победителем,хоть и нарушил правила вместе с тренером!!!Друзья,Ваша оценка ситуации???Справедливо это??Жду комментариев!!!??????????????????????????????????????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-19T13:38:31+00:00">Мар 19 2017 в 6:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, какого-то серьезного развития история не получила. «Думаю, что Фуркада не дисквалифицировали из уважения и пиетета, потому что иначе возник бы еще один грандиозный скандал», — добавил позднее Губерниев.