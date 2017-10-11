«Я устал от ваших ложных обвинений». Новая перепалка Губерниева и Фуркада
Известный комментатор Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад снова обмениваются колкостями через соцсети.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад снова обмениваются колкостями через соцсети.
БИАТЛОННЫЙ «ТРЭШ ТОКИНГ»
В профессиональном боксе есть такое понятие — «трэш токинг» (от английского trash talking, что можно перевести как «грязные разговоры»). Это когда бойцы перед поединком увлеченно поливают друг друга грязью и угрожают сотворить с ними на ринге всяческие нехорошие вещи. Явление, конечно, специфическое, неподготовленного болельщика может быстро утомить, но главную свою задачу — максимально подогреть интерес к бою — «трэш токинг» выполняет.
Похоже, что нечто подобное появилось и в биатлоне. Это и так едва ли не самый рейтинговый спорт на ТВ, но пропиариться лишний раз не помешает. Тем более за месяц с небольшим до старта сезона. И не простого, а олимпийского. А в роли «трэш токеров» выступают не абы кто, а комментатор всея Руси Дмитрий Губерниев и шестикратный обладатель Кубка мира, лучший биатлонист современности Мартен Фуркад.
Началось все с того, что француз дал интервью изданию Le Figaro, в котором в числе прочего высказался и об участии сборной России на Играх в Пхенчхане.
«Россия должна принять участие в Олимпиаде, однозначно. В этой стране развиты зимние виды и есть честные спортсмены. Но те россияне, которые были замешаны в допинге в Сочи, не должны иметь такого права. Тоже самое касается спортсменов, которые играли нечестно, вне зависимости от их национальности», — сказал Фуркад.
Губерниев отреагировал оперативно, написав следующий пост на своей странице в Instagram: «Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018».
Фуркад иронией Губерниева не проникся и отмалчиваться не стал. В комментариях к посту комментатора он призвал того остановиться: «Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому остановитесь!».
Как говорится в таких случаях, запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Можно не сомневаться, что продолжение последует. Тем более что это далеко не первая пикировка Губерниева и Фуркада в публичном пространстве.
«ФУРКАД — ТЫ СВИНЬЯ»
Началось все с того, что француз, давно известный своей жесткой позицией по отношению к попавшимся на допинге атлетам, прошлой зимой оставил язвительный комментарий под поздравлением с днем рождения Александра Логинова, опубликованном на официальной странице Союза биатлонистов России в Instagram.
«И он получил два года дисквалификации за эритропоэтин. Не забудьте один из его главных трофеев!» — написал Фуркад. Потом, правда, удалил эту запись, но было уже поздно — скриншоты мгновенно разлетелись по интернету.
А через несколько недель на чемпионате мира в Хохфильцине Фуркад, как посчитали многие, умышленно подрезал Логинова во время смешанной эстафеты, что вызвало новую волну негодования российских болельщиков. Во время церемонии награждения Логинов и его партнер по команде Антон Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, тот в ответ иронично поаплодировал и ушел с пьедестала. Губерниев же и вовсе в репортаже открыто назвал француза свиньей.
Масла в огонь подлило и так называемое «письмо 154-х», в котором более полутора сотен спортсменов требовали от Международного союза биатлонистов (IBU) ужесточения антидопинговых правил. Его появление инициировала чешская федерация, однако Фуркад его активно продвигал.
«В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось», — говорил Губерниев через пару дней после инцидента.
А спустя еще четыре дня комментатор рассказал корреспонденту «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ, что помирился с Фуркадом: «Сказал, ему что сожалею о случившемся. Объяснил всю ситуацию. Мартен охотно пошел на контакт. Мы поговорили, пожали друг другу руки. Теперь мы снова в хороших отношениях».
А уже после первенства планеты, на этапе Кубка мира в Пхенчхане, Губерниев даже сделал селфи с Фуркадом и опубликовал соответствующий пост на странице в Instagram.
«ФУРКАД ПРАВИТ МИРОМ»
Затишье, однако, длилось недолго. На заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Фуркад пришел на огневой рубеж с пустой обоймой и патроны ему передал тренер, что запрещено правилами. В итоге француз отстрелял чисто и выиграл гонку, а судьи оставили в силе его победу, не став применять никаких санкций.
Разумеется, Губерниев не мог пройти мимо этого факта.
Впрочем,
Посмотрим, как будут развиваться события на этот раз.