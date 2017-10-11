Дмитрий Губерниев: У нас нет конфликта с Фуркадом. Он немного вспылил, я — тоже

Источник: РИА "Новости"

— Дмитрий, что у вас за конфликт с Мартеном Фуркадом?

— Никакого конфликта у нас с Мартеном нет. Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.

— Но ведь он предъявил вам претензии?

— Мы все претензии урегулировали в личной переписке. Мы делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими. Так что, у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите.

— А нам казалось…

— Не дождетесь.