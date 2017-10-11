Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
17:20 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Губерниев: У нас нет конфликта с Фуркадом. Он немного вспылил, я — тоже

Дмитрий Губерниев рассказал «Советскому спорту» о своей недавней переписке в соцсетях с Мартеном Фуркадом.

Источник: РИА "Новости"

— Дмитрий, что у вас за конфликт с Мартеном Фуркадом?
— Никакого конфликта у нас с Мартеном нет. Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.

Читайте также
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений, прекращайте сейчас же

— Но ведь он предъявил вам претензии?
— Мы все претензии урегулировали в личной переписке. Мы делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими. Так что, у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите.

— А нам казалось…
— Не дождетесь.

Напомним, ранее Мартен Фуркад высказал мнение, что те из российских биатлонистов, кто имел проблемы с допингом, не должны участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. В ответ Дмитрий Губерниев потроллил французского биатлониста.

 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана Англии
Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Сборная РФ по баскетболу выбыла из первой десятки рейтинга ФИБА
Новости

Владимир Путин и его зоопарк

За 17 лет пребывания у власти на посту президента, премьер-министра и снова президента Путину делали много подарков, в том числе ему дарили собак, лошадей, гепардов
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь