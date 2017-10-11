Дмитрий Губерниев: У нас нет конфликта с Фуркадом. Он немного вспылил, я — тоже
Дмитрий Губерниев рассказал «Советскому спорту» о своей недавней переписке в соцсетях с Мартеном Фуркадом.
Дмитрий Губерниев рассказал «Советскому спорту» о своей недавней переписке в соцсетях с Мартеном Фуркадом.
— Дмитрий, что у вас за конфликт с Мартеном Фуркадом?
— Никакого конфликта у нас с Мартеном нет. Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке.
— Но ведь он предъявил вам претензии?
— Мы все претензии урегулировали в личной переписке. Мы делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими. Так что, у нас с Мартеном все хорошо. Так и напишите.
— А нам казалось…
— Не дождетесь.
Напомним, ранее Мартен Фуркад высказал мнение, что те из российских биатлонистов, кто имел проблемы с допингом, не должны участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. В ответ Дмитрий Губерниев потроллил французского биатлониста.