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15:58 (мск), источник: ТАСС

Удмуртия намерена возродить популярность «Ижевской винтовки»

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу популяризировать соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые пройдут в декабре, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

Источник: AP 2017

«Профильным министерствам и ведомствам поручено развернуть широкую рекламную кампанию по продвижению бренда “Ижевская винтовка”, а также для информирования о предстоящих соревнованиях населения, потенциальных зрителей и привлечения туристов с использованием различных каналов коммуникации. В том числе будут использоваться возможности пассажирских транспортных компаний, различных музеев и других учреждений культуры», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в настоящее время стоит задача вернуть соревнованиям «Ижевская винтовка» популярность и «решить все проблемные моменты». В частности, инфраструктура республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора А. М. Демидова — основной площадки соревнований — пока не отвечает современным требованиям, требуют ремонта судейский дом и гостиница при комплексе. По словам Бречалова, в настоящее время с различными компаниями обсуждаются детали реконструкции старого и строительстве нового гостиничного корпуса.

Кроме того, сообщает пресс-служба со ссылкой на главу региона, нужен системный подход к развитию биатлона в республике. На данный момент среди основных проблем этого вида спорта отмечается недостаточное финансирование и низкий уровень зарплат, плохое оснащение экипировкой, отток из республики перспективных спортсменов и судейских кадров.

Глава Удмуртии заявил, что для решения проблем работа федерации республики по биатлону будет переформатирована. Это коснется и системы мотивации спортсменов, оказания им поддержки. «При сегодняшнем состоянии республиканского бюджета надо ставить перед собой задачу-минимум. В первую очередь нужно наладить стабильное финансирование сборных и укреплять спортивную инфраструктуру», — уточнил Бречалов. Он также добавил, что власти ведут переговоры с крупнейшими российскими компаниями, чтобы они выступили генеральными партнерами федерации.

Всероссийские соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые станут отборочными стартами к этапам Кубка мира по биатлону, в этом году пройдут в Ижевске с 17 по 24 декабря. Первенство проводится с 1969 года. Для участия в стартах в Удмуртию приедут свыше 250 сильнейших биатлонистов России. Подготовкой спортсменов по этому виду спорта в Удмуртии занимается Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, а также ее отделения в городах Можга, Глазов и поселке Ува. Среди биатлонистов республики первый спортивный разряд имеют 114 человек, 16 являются мастерами спорта. В состав сборной команды Удмуртии по биатлону входят 82 человека, в том числе спортсмены и их тренеры.

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