Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений, прекращайте сейчас же

«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры — 2018!!! чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры — 2018!!! А ещё Фуркад не против того, чтобы зимой шёл снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры — 2018!!!» — написал Губерниев в «Инстаграме».



«Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда такого не говорил! Я устал от ваших ложных утверждений. Прекращайте это сейчас же!» — написал Фуркад.



В интервью изданию Le Figaro француз на днях сказал следующее: «Россия как страна, несомненно, имеет полное право принять участие в Играх-2018. Там прекрасно развиты зимние виды спорта, есть прославленные и чистые спортсмены. С другой стороны, считаю, что тем российским спортсменам, которые мошенничали в Сочи, нет места в Пхёнчхане. Но это относится ко всем спортсменам, которые поступают нечестно, независимо от их национальности».