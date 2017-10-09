Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан
Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет личной неприязни к россиянину Антону Шипулину.
Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет личной неприязни к россиянину Антону Шипулину.
По его словам, коyфликт между ними исчерпан.
— Наш конфликт исчерпан, пусть это и изменило отношения между нами, — приводит Le Figaro слова Фуркада. — Между нами точно нет неприязни. Я был расстроен
Напомним, в прошлом сезоне Фуркад выразил свое недовольство тем, что в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира был включен Александр Логинов, отбывший перед этим дисквалификацию за употребление допинга. Шипулин на подиуме отказался пожать руку Фуркаду, а тот пытался уйти с награждения. В конфликте пришлось разбираться руководству IBU.