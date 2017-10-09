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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет личной неприязни к россиянину Антону Шипулину.

Источник: Reuters

По его словам, коyфликт между ними исчерпан.

— Наш конфликт исчерпан, пусть это и изменило отношения между нами, — приводит Le Figaro слова Фуркада. — Между нами точно нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Шипулину не понравилась моя позиция, и он тоже показал это на подиуме. Но вся эта история закончена. В том сезоне она стоила мне много энергии. Не хотел бы пережить подобное перед Олимпиадой.

Напомним, в прошлом сезоне Фуркад выразил свое недовольство тем, что в состав сборной России на эстафету на чемпионате мира был включен Александр Логинов, отбывший перед этим дисквалификацию за употребление допинга. Шипулин на подиуме отказался пожать руку Фуркаду, а тот пытался уйти с награждения. В конфликте пришлось разбираться руководству IBU.

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