Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан

— Наш конфликт исчерпан, пусть это и изменило отношения между нами, — приводит Le Figaro слова Фуркада. — Между нами точно нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Шипулину не понравилась моя позиция, и он тоже показал это на подиуме. Но вся эта история закончена. В том сезоне она стоила мне много энергии. Не хотел бы пережить подобное перед Олимпиадой.