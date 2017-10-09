Гросс: Конфликт Шипулина и Фуркада — самый стрессовый момент
РАМЗАУ (Австрия), 9 окт —
РАМЗАУ (Австрия), 9 окт —
Конфликт случился в стартовый день турнира. Во время смешанной эстафеты, по итогам которой россияне стали третьими, а французы вторыми, Александр Логинов упал после контакта со стартующим Фуркадом, а на финише гонки француз подрезал Шипулина, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения Логинов и Шипулин отказались пожать руку Фуркаду, после чего он демонстративно покинул пьедестал.
Отвечая на вопрос корреспондента агентства, что стало наибольшим стрессом за эти два года работы со сборной России, Гросс заявил: «Возникла ситуация, когда на пьедестале Шипулин отказался пожать руку Мартену Фуркаду, а тот ушел с награждения. Это был первый старт, у всех были больше обычного напряжены нервы».
«Никто толком не видел, что произошло на старте этапа между Фуркадом и Александром Логиновым, никто не просмотрел видеозапись гонки, не разговаривал со спортсменами, но все с радостью принялись лить масло в огонь», — добавил немецкий специалист.
Он также пояснил, почему от российской стороны не последовало протеста на поведение Фуркада в гонке. «Я попросил, чтобы мне в неофициальном порядке прокрутили видеозапись двух моментов гонки: заключительной передачи эстафеты и финишного отрезка. И снял все претензии. Да, ситуация была для нас неприятной, но в биатлоне случаются неприятные вещи, это всего лишь в правилах игры», — заявил Гросс.