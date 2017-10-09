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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

Гросс: Конфликт Шипулина и Фуркада — самый стрессовый момент

РАМЗАУ (Австрия), 9 окт — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Конфликтную ситуацию между Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом, возникшую на чемпионате мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс назвал в интервью «Р-Спорт» наибольшим стрессом, который он испытал за время работы с национальной командой.

Источник: РИА "Новости"

Конфликт случился в стартовый день турнира. Во время смешанной эстафеты, по итогам которой россияне стали третьими, а французы вторыми, Александр Логинов упал после контакта со стартующим Фуркадом, а на финише гонки француз подрезал Шипулина, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения Логинов и Шипулин отказались пожать руку Фуркаду, после чего он демонстративно покинул пьедестал.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, что стало наибольшим стрессом за эти два года работы со сборной России, Гросс заявил: «Возникла ситуация, когда на пьедестале Шипулин отказался пожать руку Мартену Фуркаду, а тот ушел с награждения. Это был первый старт, у всех были больше обычного напряжены нервы».

«Никто толком не видел, что произошло на старте этапа между Фуркадом и Александром Логиновым, никто не просмотрел видеозапись гонки, не разговаривал со спортсменами, но все с радостью принялись лить масло в огонь», — добавил немецкий специалист.

Он также пояснил, почему от российской стороны не последовало протеста на поведение Фуркада в гонке. «Я попросил, чтобы мне в неофициальном порядке прокрутили видеозапись двух моментов гонки: заключительной передачи эстафеты и финишного отрезка. И снял все претензии. Да, ситуация была для нас неприятной, но в биатлоне случаются неприятные вещи, это всего лишь в правилах игры», — заявил Гросс.

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