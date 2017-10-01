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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31186004/
1 октября 2017, 18:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Эдер: Во многих гонках Домрачева опять станет самой быстрой в «белом цирке»

Наставник-консультант женской сборной Беларуси по биатлону Альфред Эдер рассказал о нюансах предолимпийской подготовки лучшей биатлонистки страны Дарьи Домрачевой.

<nobr>Наставник-консультант</nobr> женской сборной <span class=error>Беларуси</span> по биатлону Альфред <span class=error>Эдер</span> рассказал о нюансах предолимпийской подготовки лучшей <span class=error>биатлонистки</span> страны Дарьи Домрачевой. Увеличить
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«Разумеется, особый разговор о подготовке Домрачевой, сотрудничество с которой доставляет мне большое удовольствие. У неё своя маленькая команда — сама Дарья, её супруг Уле-Эйнар и дочка Ксения, и я несколько раз примыкал к ним летом во время сборов в Хохфильцене. Всё проходило замечательно, высоко оцениваю работу нашего лидера.

В сентябре она тренировалась в среднегорье в Бормио, потом коротко поработала в Минске, сейчас её ждёт сбор в Шушене. Дарья в хорошем состоянии, называя вещи своими именами. И, безусловно, она сохранила ментальность чемпионки, что самое главное. Поэтому в её силах стать даже более сильной спортсменкой, чем до рождения Ксении.

А на ваш вопрос о том, сможет ли Домрачева опять стать самой быстрой лыжницей в «белом цирке», отвечу прямо: если не во всех гонках сезона, то во многих так и должно быть. На тренировках она и стремительна, и стабильна, и хорошо прогрессирует.

Для меня Домрачева — это мотивация, воля и профессионализм. Эти качества делают просто чемпиона великим чемпионом, — приводит слова Эдера Sputnik Беларусь.

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