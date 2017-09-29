М. Фуркад выпустит автобиографию
Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад выпустит автобиографическую книгу, сообщает Ski Chrono.
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Ожидается, что издание поступит в продажу предстоящей зимой.
Предисловие книги напишет трёхкратный олимпийский чемпион французский
Ранее стало известно, что Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
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