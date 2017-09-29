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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31165766/
29 сентября 2017, 11:13 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад выпустит автобиографию

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад выпустит автобиографическую книгу, сообщает Ski Chrono.

Двукратный олимпийский чемпион 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> выпустит автобиографическую книгу сообщает Ski Chrono. Увеличить
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Ожидается, что издание поступит в продажу предстоящей зимой.

Предисловие книги напишет трёхкратный олимпийский чемпион французский каноист-слаломист Тони Эстанге.

Ранее стало известно, что Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
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