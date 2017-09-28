Алексей Слепов: Купаюсь в ледяной воде и мечтаю выступить на Олимпиаде
Трехкратный чемпион Европы — о ежедневном купании, неприязни к таблеткам и жизни спортсмена, который не входит в состав сборной России, но мечтает выступить на Олимпийских играх.
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КОГДА В КРАНЕ ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА — РАССЛАБЛЯЕШЬСЯ
— Прошлое межсезонье
— Отлично! В этом году я возобновил глобальные закаливающие процедуры. Каждое утро — либо холодный душ, либо купание в холодном водоеме. Надеюсь, теперь простудные заболевания меня зимой не потревожат.
— Каждое утро у вас, выходит, бодрое?
— Еще какое! Холодная вода делает свое дело.
— Осенью — только душ?
— Почему? В озере еще можно плавать.
— До каких пределов?
— Пока не замерзнет. Вот в Болгарии на улице бывало около 8 градусов, вода чуть прохладнее, потому что ручьи горные. Нормально. При этом я не плаваю подолгу. Зашел, погрузился с головой — и обтираться. Если честно, я практиковал это еще с тех времен, когда выступал в лыжных гонках. Это хорошая подготовка иммунитета к разным температурным скачкам.
— Почему забросили это дело?
—
— Не припомню, чтобы
— Многие боятся.
— Что еще изменилось в бытовом плане с этого сезона?
— Перестал возить с собой компьютер.
— Отнимает много времени?
— Дорого. Сейчас я не в сборной, и любое превышение веса нужно оплачивать самому. Приходится отказываться от всего, кроме самого необходимого. Даже любимые аудиоколонки не могу себе позволить.
— Чем же занимаетесь на сборах в свободное время?
— Иногда читаю. А вообще заметил, что стал намного раньше ложиться спать.
В СБОРНОЙ РОССИИ — САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
— Перед чемпионатом России-2017 вы говорили, что не знаете, как нужно выступить, чтобы попасть в состав сборной. Сказали, что лучше сосредоточиться на быстром беге и хорошей стрельбе, чем на рассуждениях. В итоге вы победили в спринте и индивидуальной гонке, плюс в паре с Екатериной Юрловой выиграли смешанную одиночную эстафету. Что было потом?
— Я приехал в
— Насколько тяжела жизнь спортсмена, не попавшего в списки сборной?
— Поменялось многое. Но ничего страшного. На несколько сборов мне приходилось ездить на машине.
— В Контиолахти?
— Да, доезжал из Владимира до
— Вы о провозе оружия?
— В том числе. В этом году первый раз в жизни приходил в оружейный магазин, чтобы купить патроны. Сейчас делаю это уже куда более уверенно. Знаю теперь, каково это — после каждого сбора приезжать в спорткомитет и отчитываться. Ну и немного подзабыл такие слова, как, например, массаж.
— Как выходите из положения?
— Сам себе его делаю. С помощью примитивных массажеров.
— Сколько ехать от вашего дома до Контиолахти?
— До Питера 900 км и там еще около 500 км. Добирался за пару дней, не торопился. Я в плане вождения очень спокоен. Никогда не спешу, скорость больше 110 км/ч меня уже напрягает. Лучше спокойно, с музычкой. Какой угодно! Я — меломан. Еду — и не замечаю расстояний.
— Наверное, только сейчас вы в полной мере поняли, насколько хорошо быть на централизованной подготовке в России? Тренируйся — и ни о чем больше не думай.
— Я всегда это понимал. Когда в лыжах тренировался у Анатолия Чепалова, у нас тоже не всегда были массажисты. И, попав в биатлонную команду, сразу увидел, какие потрясающие здесь условия. В России они самые лучшие! Есть все для того, чтобы показывать результат.
СБОРНАЯ? БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО ОТ МЕНЯ ЗАВИСИТ
— Вы сейчас
— План у нас один, выполняем его вместе. То один лучше бежит, то другой лучше стреляет. Все у нас спокойно, никто друг другу не надоедает. Отношения дружеские, доверительные.
— В Контиолахти у вас были совместные тренировки с Кайсой Мякяряйнен. Какое впечатление она произвела? Никита Крюков
— Кайса запомнилась тем, что в июне, когда мы только втягивались, она уже пробежала несколько соревнований: кроссы, ориентирование. При этом у нее нет четкого графика. В Финляндии вообще нет такого, чтобы тренер бегал с палкой и следил за тобой все занятие. Там в большей степени спортсмены тренируются сами, дома. Вот есть у Кайсы возможность приехать к Хованцеву — она делает это, слушает его советы. Потом у нее, допустим, сбор в Италии. Сама все продумывает, договаривается, летит — и там тренируется с итальянской сборной. Тепличных условий у европейцев нет. И они не горюют.
— Есть ли понимание, как будет проходить отбор на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU?
— После недавнего летнего чемпионата России в Чайковском был тренерский совет, и этот вопрос там поднимался. Мне передали слова Рикко Гросса, который сказал, что на Кубок мира и Европы поедут 12 сильнейших. Это, конечно, порадовало. Другое дело, что я пока не знаю, как будет проходить этот отбор. И будет ли он вообще.
— Было бы логично провести.
— Это называется спортивным принципом.
— Каково вам тренироваться, не зная, будет ли хотя бы шанс попасть в сборную?
— Определенные вопросы есть. Но в России сложно найти оптимальную систему отбора. В стране порядка 20 спортсменов, которые могут неплохо выступать, а мест всего 12.
— Начать сезон с Кубка Европы было бы для вас хорошим раскладом?
— Это было бы отлично. Там спортсмен на виду, только результат показывай. А вот пробиваться в команду через Кубок России куда тяжелее. Статистика говорит о том, что в начале зимы попасть в сборную с внутренних стартов нет практически никаких шансов. А после Нового года уже Олимпиада — там не до перемен. Тем более многие зарезервируют место в команде успешными выступлениями на первых этапах Кубка мира. Человеку на Кубке России нужно сотворить
— Какие расклады сейчас держите в голове?
— Пока никаких. Зачем лишний раз думать о том, что от меня не зависит? Лучше тренироваться, поддерживать свое здоровье, а ближе к зиме будет видно.
— Но выступить на Олимпийских играх все еще мечтаете?
— Конечно! Как не мечтать об этом? Буду делать все, что зависит от меня, а там — как получится.
АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ
Родился 19 декабря 1986 года во Владимире
Сейчас
До 2011 года выступал в лыжах, участвовал в этапах Кубка мира
С сезона 2011/12 переключился на биатлон
Обладатель Кубка IBU (2013−14), трехкратный чемпион Европы-2015
На чемпионате России-2017 выиграл две личные дистанции из трех, однако в список сборной на олимпийский сезон включен не был
С июня этого года вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко готовится под руководством Анатолия Хованцева.
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