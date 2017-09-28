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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31157706/
28 сентября 2017, 15:52 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: В сборной полкоманды — Тюмень, потому что губернатор помогает СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выразила недовольство системой отбора в сборную на международные соревнования.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса <span class=error>Резцова</span> выразила недовольство системой отбора в сборную на международные соревнования. Увеличить
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«У нас сейчас почему-то спортсменов подбирают не по спортивным качествам. Буквально в прошлом сезоне к чемпионату мира — как правило, наше руководство на первый этап выбирает спортсменов по прошлому сезону. Какой прошлый сезон, это всё позади!

У нас есть молодые ребята, способные показать себя в этом сезоне. И я говорила с Кравцовым, но прошёл отбор, и поехали те, кому надо. Полкоманды — Тюмень, потому что у нас там помогает деньгами федерации губернатор, мы это знаем. Выиграли они, проиграли, 20-е были или 30-е, но они поехали, потому что они из Тюмени, — цитирует Резцову «Национальная служба новостей».
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