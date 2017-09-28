Резцова: В сборной полкоманды — Тюмень, потому что губернатор помогает СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выразила недовольство системой отбора в сборную на международные соревнования.
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«У нас сейчас
У нас есть молодые ребята, способные показать себя в этом сезоне. И я говорила с Кравцовым, но прошёл отбор, и поехали те, кому надо. Полкоманды — Тюмень, потому что у нас там помогает деньгами федерации губернатор, мы это знаем. Выиграли они, проиграли, 20-е были или 30-е, но они поехали, потому что они из Тюмени, — цитирует Резцову «Национальная служба новостей».
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