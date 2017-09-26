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26 сентября 2017, 19:13 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018

Биатлонист Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, информирует L'Equipe. Такое решение было принято на заседании НОК страны. Официально об этом должно быть объявлено 4 октября на презентации олимпийской сборной Франции в Париже.

Биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> будет знаменосцем сборной Франции на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Увеличить
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Таким образом, Фуркад станет третьим подряд биатлонистом, который понесет флаг страны на церемонии открытия зимней Олимпиады после Венсан Дефрана (Ванкувер-2010) и Джейсона Лами-Шаппюи (Сочи-2014).

29-летний Фуркад — двукратный олимпийский чемпион (индивидуальная гонка и гонка преследования в Сочи), также у него две серебряные медали в масс-старте (в Ванкувере и Сочи).
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