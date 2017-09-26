Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018

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Таким образом, Фуркад станет третьим подряд биатлонистом, который понесет флаг страны на церемонии открытия зимней Олимпиады после Венсан Дефрана (Ванкувер-2010) и Джейсона Лами-Шаппюи (Сочи-2014).