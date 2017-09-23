Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском

В субботу Кайшева преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 20 минут 40,8 секунды. Всего 0,2 секунды уступила ей Валентина Телицина, также представляющая Удмуртию и безошибочно отработавшая на стрельбище.

Тройку призеров замкнула представительница Ханты-Мансийского автономного округа Дарья Виролайнен (без промахов; отставание — 13,4 секунды).

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин, начало — в 12:00 по московскому времени.