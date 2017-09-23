Кайшева победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском
Представительница Удмуртии Ульяна Кайшева стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).
В субботу Кайшева преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 20 минут 40,8 секунды. Всего 0,2 секунды уступила ей Валентина Телицина, также представляющая Удмуртию и безошибочно отработавшая на стрельбище.
Тройку призеров замкнула представительница
Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин, начало — в 12:00 по московскому времени.
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