Тренерский совет Союза биатлонистов России одобрил критерии отбора в сборную на ЧЕ

Проект критериев отбора был опубликован на сайте СБР 8 сентября. Согласно проекту, на чемпионат Европы, который пройдет в январе в Италии, поедут:

— три спортсмена, набравшие наибольшее количество очков по итогам выступления на первых трех этапах Кубка IBU (в зачет идут четыре лучших результата в индивидуальных видах программы),

— два спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в отборочных соревнованиях к чемпионату Европы,

— один спортсмен на усмотрение тренеров сборной, а также чемпион Европы 2017 года в индивидуальных видах программы.

В пятницу в Чайковском прошло заседание тренерского совета СБР, на котором проект отбора был одобрен. Также был одобрен календарный план российских соревнований.

В 2017 году по две золотые медали чемпионата Европы завоевали россияне Александр Логинов и Ирина Старых (оба биатлониста победили в индивидуальной гонке и гонке преследования).