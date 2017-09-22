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22 сентября 2017, 19:12 | Биатлон | Р-Спорт

Тренерский совет Союза биатлонистов России одобрил критерии отбора в сборную на ЧЕ

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) одобрил критерии отбора в сборную России на чемпионат Европы, а также на первенство Европы и мира среди юниоров, сообщается на официальном сайте СБР.

Проект критериев отбора был опубликован на сайте СБР 8 сентября. Согласно проекту, на чемпионат Европы, который пройдет в январе в Италии, поедут:

— три спортсмена, набравшие наибольшее количество очков по итогам выступления на первых трех этапах Кубка IBU (в зачет идут четыре лучших результата в индивидуальных видах программы),

— два спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в отборочных соревнованиях к чемпионату Европы,

— один спортсмен на усмотрение тренеров сборной, а также чемпион Европы 2017 года в индивидуальных видах программы.

В пятницу в Чайковском прошло заседание тренерского совета СБР, на котором проект отбора был одобрен. Также был одобрен календарный план российских соревнований.

В 2017 году по две золотые медали чемпионата Европы завоевали россияне Александр Логинов и Ирина Старых (оба биатлониста победили в индивидуальной гонке и гонке преследования).
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