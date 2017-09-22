Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/31095204/
22 сентября 2017, 16:32 | Биатлон | ТАСС

Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сборе

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Полученное повреждение не помешает российскому биатлонисту Александру Логинову принять участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который начнется 4 октября в австрийском Рамзау. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

На летнем первенстве России в Чайковском Пермского края бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Логинов получил сильный ушиб ноги, упав во время индивидуальной гонки. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.

«У него в планах участие в учебно-тренировочном сборе в Рамзау, который начнется 4-го числа. Думаю, что к этому времени все будет нормально. Он уже способен наступать на травмированную ногу, хотя немного и прихрамывает, поскольку у него зафиксирован голеностоп и коленная часть», — сказал Касперович.

Восстанавливаться Логинов будет в родном Саратове, куда он уже вернулся из Чайковского.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" наказан штрафом и закрытием гостевого сектора за поведение фанатов в матче ЛЧ

Российские фигуристы Кавагути и Смирнов завершили карьеру

Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играм