Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сборе
МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Полученное повреждение не помешает российскому биатлонисту Александру Логинову принять участие в
учебно-тренировочном сборе национальной команды, который начнется 4 октября в австрийском Рамзау. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
На летнем первенстве России в Чайковском Пермского края бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Логинов получил сильный ушиб ноги, упав во время индивидуальной гонки. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.
«У него в планах участие в
Восстанавливаться Логинов будет в родном Саратове, куда он уже вернулся из Чайковского.
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