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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31091858/
22 сентября 2017, 12:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова: Первая осень без биатлона — такое чувство, что это было не со мной

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о своих ощущениях после завершения карьеры в связи с беременностью.

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете чемпионка мира 2009 года российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> рассказала о своих ощущениях после завершения карьеры в связи с беременностью. Увеличить
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«Всем желаю влюбиться. Моя первая осень без биатлона — такое чувство, что это было так давно и не со мной», — написала Слепцова на своей странице в «Инстаграме».

На чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.
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