Слепцова: Первая осень без биатлона — такое чувство, что это было не со мной
Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о своих ощущениях после завершения карьеры в связи с беременностью.
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«Всем желаю влюбиться. Моя первая осень без биатлона — такое чувство, что это было так давно и не со мной», — написала Слепцова на своей странице в «Инстаграме».
На чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.
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