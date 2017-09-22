Стромский: БФБ выражает недоумение формулировками Брынзака о Блашко
Генеральный секретарь белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал решение биатлонистки Дарьи Блашко выступать за Украину.
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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак на днях сказал, что у Дарьи возникли разногласия с руководством БФБ.
«В связи с несколькими интервью президента федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона.
В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на неё как в ближайшей, так и в отдалённой перспективе.
Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев, БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста, — цитирует Стромского официальный сайт БФБ.
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