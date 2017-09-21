Вслед за Фуркадом. Логинов получил травму, но скоро вернется в строй

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Чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском мог бы пройти совсем незаметно, если бы не Александр Логинов. В четверг новостные ленты взорвало известие о том, что 25-летний спортсмен получил тяжелую травму — бронзового призера чемпионата мира-2017 унесли со стадиона на носилках. У многих в голове пронеслось страшное падение Ивана Черезова на летнем чемпионате страны-2011, в результате которого трехкратный чемпион мира сломал ногу и после чего по-настоящему вернуться так и не сумел.

БЕЗ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ ЛЕТОМ НИКУДА

— А нельзя ли вообще обойтись без этих лыжероллеров? — в сердцах спросил я у Черезова, после новости о падении многострадального Логинова.

— Нет, конечно. Лыжероллеры — это основа летней подготовки. Все строится на них, уйти от этого и заменить чем-то другим невозможно. Риск падения и, как следствие травмы, конечно, существует, но он не катастрофически высокий. Вместе со своим я помню всего лишь три подобных случая. Все!

— Такие падения — это несчастный случай или потеря концентрации спортсменом?

— Думаю, это стечение обстоятельств. Ведь и упасть можно как удачно, так и неудачно. Но в любом случае спортсменам нужно стремиться быть максимально внимательными.

Логинов, к счастью, судя по комментарию старшего тренера по резерву Александра Касперовича, упал удачно. Если так можно выразиться в данной ситуации.

— При подходе на рубеж Александр обратил внимание на ветровую ситуацию, а в это время палка попала в лыжероллер, — объяснил Касперович официальному сайту Союза биатлонистов России (СБР). — Спортсмен упал на колено и получил травму. Самое главное, что у него нет перелома. У Александра очень сильный ушиб коленного сустава. Сделали Саше компьютерную томографию, его осмотрел врач. Заключение будет готово совсем скоро. Думаю, что дней на десять Саша переходит в щадящий режим, хотя он уже сейчас рвется в бой, хочет выступать. Но это эмоции, а нам нужно его поберечь. Перед соревнованиями Саша хорошо себя чувствовал. Первый круг индивидуальной гонки он прошел великолепно. Все не так страшно.

Вроде бы можно выдохнуть. Хотя в таких вопросах далеко вперед лучше не забегать. Вот дождемся, когда Логинов вернется к тренировкам, начнет он работать в полную силу на снегу, тогда и будем делать выводы относительно последствий этого падения.

ФУРКАД ТОЖЕ УПАЛ И ПРОПУСТИЛ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Любопытно, что летний национальный чемпионат по биатлону пропустил и «лучший друг» Александра Логинова по биатлонной семье Мартен Фуркад. Француз, который дал ряд язвительных комментариев по поводу возвращения россиянина после допинговой дисквалификации, а на чемпионате мира в Хохфильцене открыто бортовавший его, тоже получил травму. На сборах в Пиренеях одиннадцатикратный чемпион мира упал на лыжероллерах и почувствовал резкую боль в руке и колене. К счастью, обошлось без серьезных травм — Фуркад отделался растяжением, — но планы спортсмену пришлось скорректировать. В частности, чемпионат Франции он пропустил.

Вот и говори после этого, что между Логиновым и Фуркадом нет невидимой связи. Мало того, что спортсмены неравнодушны друг к другу, так еще и такие вот совпадения. Хорошо бы, чтобы теперь Александр восстановился так же быстро, как Мартен, а зимой подтянулся к нему в плане результатов. Напомним, что в прошлом сезоне россиянин, вернувшись после дисквалификации, здорово выступил на чемпионате Европы, принял участие в двух стартах на чемпионате мира (третье место в смешанной эстафете и 72-е в индивидуальной гонке), а на этапах Кубка мира участие не принимал вообще. В то время как Фуркад одержал 14 побед за сезон (одну из которых на чемпионате мира) и уверенно выиграл общий зачет Кубка мира. В шестой раз подряд.