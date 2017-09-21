Касперович: Биатлонист Логинов упал на летнем ЧР из-за попадания палки в лыжероллер

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Логинов получил травму в четверг во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском (Пермский край). Позже стало известно, что у игрока сильный ушиб колена. По предварительным данным, на восстановление уйдет минимум 10 дней.

«При подходе на рубеж Александр Логинов обратил внимание на ветровую ситуацию, а в это время палка попала в лыжероллер», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России (СБР).