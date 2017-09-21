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21 сентября 2017, 16:34 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович: Биатлонист Логинов упал на летнем ЧР из-за попадания палки в лыжероллер

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Российский биатлонист Александр Логинов упал в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России из-за попадания палки в лыжероллер, заявил старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович.

Российский биатлонист Александр Логинов упал в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России из-за попадания палки в лыжероллер заявил старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович. Увеличить
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Логинов получил травму в четверг во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском (Пермский край). Позже стало известно, что у игрока сильный ушиб колена. По предварительным данным, на восстановление уйдет минимум 10 дней.

«При подходе на рубеж Александр Логинов обратил внимание на ветровую ситуацию, а в это время палка попала в лыжероллер», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России (СБР).
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