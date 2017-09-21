Зайцева не осуждает Слепцову, но считает, что СБР заслуживает и хороших слов

Слепцова на прошлой неделе во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube заявила, что результат у мужской и женской сборных России по биатлону появится, если поменяют руководство СБР. 31-летняя Слепцова завершила карьеру в конце августа. Она сообщила, что в первую очередь будет думать о материнстве.

«Это сложный вопрос, — отметила Зайцева. — Я сейчас не нахожусь в процессе, далека от этих всех событий. Наверное, я бы так не судила, так бы не высказывалась. Наверное, у Светланы были предпосылки, чтобы такое сказать, или “состояние”, как сказал Александр Михайлович, или обида. Но вообще можно сказать больше слов благодарности федерации и Кравцову, потому что они тоже много работают».