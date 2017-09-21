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21 сентября 2017, 16:33 | Биатлон | Р-Спорт

Зайцева не осуждает Слепцову, но считает, что СБР заслуживает и хороших слов

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила агентству «Р-Спорт», что не осуждает Светлану Слепцову за ее высказывания в адрес руководства Союза биатлонистов России (СБР), но считает, что сам союз и его глава Александр Кравцов заслуживают больше слов благодарности.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга <span class=error>Зайцева</span> заявила агентству Р-Спорт что не осуждает Светлану <span class=error>Слепцову</span> за ее высказывания в адрес руководства Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) но считает что сам союз и его глава Александр <span class=error>Кравцов</span> заслуживают больше слов благодарности. Увеличить
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Слепцова на прошлой неделе во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube заявила, что результат у мужской и женской сборных России по биатлону появится, если поменяют руководство СБР. 31-летняя Слепцова завершила карьеру в конце августа. Она сообщила, что в первую очередь будет думать о материнстве.

«Это сложный вопрос, — отметила Зайцева. — Я сейчас не нахожусь в процессе, далека от этих всех событий. Наверное, я бы так не судила, так бы не высказывалась. Наверное, у Светланы были предпосылки, чтобы такое сказать, или “состояние”, как сказал Александр Михайлович, или обида. Но вообще можно сказать больше слов благодарности федерации и Кравцову, потому что они тоже много работают».

«Когда заканчиваешь карьеру, по-другому на все смотришь и оцениваешь, чем в бытность спортсменом. Проблемы, может быть, и существуют в федерации. Они есть, но руководство старается их решать. Но и Свету осуждать тоже не буду. Просто такая ситуация складывается, и в стране в том числе, нужно все это пережить — и спортсменам, и руководству. Минусы есть у всех», — добавила двукратная олимпийская чемпионка.
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