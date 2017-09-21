Зайцева: Биатлонисту Шипулину будет непросто, но «загружаться не стоит»

Кубок мира в сезоне-2017/18, состоящий из девяти этапов, стартует в конце ноября в шведском Эстерсунде. Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Шипулин стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2016/17. Биатлонист в завершившемся сезоне дважды побеждал на этапах Кубка мира в личных гонках и завоевал две медали на чемпионате мира в Австрии в составе эстафетных команд.

«На самом деле это сложно, когда такое внимание к тебе, — заявила Зайцева. — По истечении времени я поняла, что нужно было от всего отключиться, или даже не отключиться, а работать и получать удовольствие от того, что делаешь. Например, как я на последних Олимпийских играх думала, что все, нужно сконцентрироваться только на победе, не ходила ни на открытие, ни на закрытие, то есть пропускала такие моменты жизненные. Сейчас которые я вспоминала бы с большим удовольствием».

«Поэтому Антону советую испытать все эти эмоции и потренироваться тоже. Жизнь дается один раз, и ее надо использовать с умом. Не “загружаться”, но и делать свое дело при этом. Думаю, что он знает все это, опыт у него есть, и он пройдет все с достоинством, выступит достойно», — подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка.