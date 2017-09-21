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21 сентября 2017, 16:31 | Биатлон | Р-Спорт

Зайцева: Биатлонисту Шипулину будет непросто, но «загружаться не стоит»

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийскому чемпиону биатлонисту Антону Шипулину будет непросто справиться с давлением в предстоящем сезоне, ему нужно абстрагироваться и получать удовольствие от своей работы, заявила агентству «Р-Спорт» двукратная победительница Игр Ольга Зайцева.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Олимпийскому чемпиону биатлонисту Антону <span class=error>Шипулину</span> будет непросто справиться с давлением в предстоящем сезоне ему нужно абстрагироваться и получать удовольствие от своей работы заявила агентству Р-Спорт двукратная победительница Игр Ольга <span class=error>Зайцева</span>. Увеличить
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Кубок мира в сезоне-2017/18, состоящий из девяти этапов, стартует в конце ноября в шведском Эстерсунде. Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Шипулин стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2016/17. Биатлонист в завершившемся сезоне дважды побеждал на этапах Кубка мира в личных гонках и завоевал две медали на чемпионате мира в Австрии в составе эстафетных команд.

«На самом деле это сложно, когда такое внимание к тебе, — заявила Зайцева. — По истечении времени я поняла, что нужно было от всего отключиться, или даже не отключиться, а работать и получать удовольствие от того, что делаешь. Например, как я на последних Олимпийских играх думала, что все, нужно сконцентрироваться только на победе, не ходила ни на открытие, ни на закрытие, то есть пропускала такие моменты жизненные. Сейчас которые я вспоминала бы с большим удовольствием».

«Поэтому Антону советую испытать все эти эмоции и потренироваться тоже. Жизнь дается один раз, и ее надо использовать с умом. Не “загружаться”, но и делать свое дело при этом. Думаю, что он знает все это, опыт у него есть, и он пройдет все с достоинством, выступит достойно», — подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка.
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