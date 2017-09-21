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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31080767/
21 сентября 2017, 15:01 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Логинов избежал перелома, на восстановление уйдет около двух недель

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Александр Логинов избежал перелома ноги на летнем первенстве России в Чайковском Пермского края, у спортсмена диагностирован серьезный ушиб. Об этом ТАСС сообщил старший тренер резервной сборной России Александр Касперович.

Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.

«Сейчас уже можно говорить, что перелома у Саши нет, это серьезный ушиб, — рассказал Касперович. — На восстановление понадобится около двух недель, может, чуть больше».

Логинов завоевал бронзу чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.
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