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21 сентября 2017, 14:09 | Биатлон | Чемпионат.com

Клячин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Сергей Клячин стал победителем индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

Второе место занял Алексей Волков, третье — Матвей Елисеев.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Сергей Клячин (Пермский край) — 46.57,6 (1).
2. Алексей Волков (ХМАО-Югра) — +1.04,7 (0).
3. Матвей Елисеев (Москва) — +1.05,1 (3).
4. Сергей Корастылёв (Красноярский край) — +1.13,7 (1).
5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — +1.29,5 (2).
6. Антон Свотин (Псковская область) — +1.57,2 (0).
7. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) — +2.21,7 (3).
8. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — +2.38,8 (1).
9. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) — +2.39,8 (2).
10. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — +2.54,1 (3).
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Александр Логинов травмировал колено на летнем первенстве России в Чайковском. У спортсмена болевой шок, сообщил ТАСС старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович.
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