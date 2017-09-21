Клячин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Александр Логинов травмировал колено на летнем первенстве России в Чайковском. У спортсмена болевой шок, сообщил ТАСС старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович.