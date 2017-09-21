Клячин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
Сергей Клячин стал победителем индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.
Второе место занял Алексей Волков, третье — Матвей Елисеев.
Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Сергей Клячин (Пермский край) — 46.57,6 (1).
2. Алексей Волков (ХМАО-Югра) — +1.04,7 (0).
3. Матвей Елисеев (Москва) — +1.05,1 (3).
4. Сергей Корастылёв (Красноярский край) — +1.13,7 (1).
5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — +1.29,5 (2).
6. Антон Свотин (Псковская область) — +1.57,2 (0).
7. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) — +2.21,7 (3).
8. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — +2.38,8 (1).
9. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) — +2.39,8 (2).
10. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — +2.54,1 (3).
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