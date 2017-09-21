Касперович: Биатлонист Логинов в состоянии болевого шока направлен в больницу
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Александр Логинов травмировал колено на летнем первенстве России в Чайковском. У спортсмена болевой шок, сообщил ТАСС старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович.
Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.
«Во время подхода к огневому рубежу Саша упал, что произошло, толком непонятно. Был сильный удар на колено, оно опухло. Саша в сознании, но у него болевой шок. Мы сейчас вместе в карете скорой помощи, едем в больницу», — рассказал Касперович.
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.
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