Касперович: биатлонист Логинов в состоянии болевого шока направлен в больницу

Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.

«Во время подхода к огневому рубежу Саша упал, что произошло, толком непонятно. Был сильный удар на колено, оно опухло. Саша в сознании, но у него болевой шок. Мы сейчас вместе в карете скорой помощи, едем в больницу», — рассказал Касперович.

Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.