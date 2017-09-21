Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева переведена в общую палату после операции

Медведцева пострадала в результате ДТП в Красноярском крае, произошедшем вечером 16 сентября. В машине, за рулем которой была Медведцева, находились также бывшие биатлонистки — серебряный призер Олимпийских игр Ольга Вилухина и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова. Причиной происшествия стало попадание в лобовое стекло неизвестного предмета, выпавшего из ехавшего впереди автомобиля.

«Я разговаривал с Ольгой сегодня, она себя чувствует абсолютно нормально, ее перевели в общую палату, идет процесс реабилитации под наблюдением врачей. Она сказала, что дата выписки пока неизвестна. Врачи ждут снятия швов, это пройдет через 12 дней», — сказал Ростовцев.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свое первое олимпийское золото она выиграла в гонке преследования в 2002 году, а в 2010 году стала чемпионкой в составе российской эстафетной команды. Медведцева дважды (2004 и 2005 годы) выигрывала Кубок мира в зачете индивидуальных гонок. В апреле 2010 года спортсменка завершила карьеру.

Слепцова также была в составе чемпионской эстафетной команды на Олимпиаде в 2010 году. Она является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. 27 августа Слепцова объявила о завершении карьеры из-за беременности.

Вилухина — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2014 года (в спринте и эстафете). Также является бронзовым призером чемпионата мира по биатлону 2012 года. Объявила о завершении карьеры в ноябре 2016 года.