Логинов получил травму ноги на чемпионате России по летнему биатлону
ТАСС, 21 сентября. Александр Логинов травмировал ногу на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.
Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.
«Призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском, — написал Губерниев. — Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках».
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.
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