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21 сентября 2017, 13:31 | Биатлон | ТАСС

Логинов получил травму ноги на чемпионате России по летнему биатлону

ТАСС, 21 сентября. Александр Логинов травмировал ногу на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.

«Призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском, — написал Губерниев. — Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках».

Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.
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