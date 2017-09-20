Кто запустит в небо раненых птиц? 5 интриг чемпионата России
Будет ли снова мазать Шипулин, оживут ли Подчуфарова и Малышко и зачем вообще нужен этот летний биатлон?
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21 сентября в Чайковском стартует летний чемпионат России по биатлону. Все сильнейшие спортсмены страны проведут по две личные гонки и эстафеты на лыжероллерах. Если зимой Антон Шипулин и другие звёзды ещё
Как Шипулин провёл работу над ошибками?
Для Антона Шипулина выступление в Чайковском станет уже вторым за месяц. В конце августа он выступал на чемпионате мира по биатлону и поразил всех ужасающей стрельбой. Три подряд промаха в эстафете, по два на каждом из рубежей в спринте — это разве уровень лучшего биатлониста страны? Понятно, что воспринимать всерьёз летние результаты давно стало моветоном, но проблемы со стрельбой в главных стартах у Антона не первый сезон. После чемпионата мира Андрей Гербулов указал Шипулину на ошибки и работал над их устранением. Посмотрим, как это у них получилось и сможет ли он хотя бы одну гонку пройти без промахов.
Что даст Гараничеву индивидуальный подход?
Другой российский лидер Евгений Гараничев третий год занят поиском себя. Весь прошлый сезон у него пошёл комом
Жива ли Подчуфарова?
В конце прошлого сезона этим вопросом задавались все в биатлонном сообществе. Второй сезон подряд Ольга закончила досрочно в адских мучениях то ли от перетренированности, то ли
Птенцы Касперовича готовы к взлёту
Бывший главный тренер сборной Александр Касперович вернулся к тому, что у него получалось лучше всего — подготовке резерва, где подобралась очень хорошая и амбициозная группа. Участвовать в ноябрьском отборе на Кубок мира его команда в этом году скорее всего не будет, да и олимпийские задачи изначально возложены на других. Однако, зная амбиции наставника, сложно представить, что
Реаниматор Хованцев
После победы на чемпионате мира 2015 года Екатерины Юрловой работающий в Финляндии российский тренер Анатолий Хованцев снискал себе славу реаниматора. Взять птицу с подбитым крылом, вылечить её и снова запустить в небо — это работа Анатолия Николаевича. Пока первая его «ласточка» благополучно прибилась к стае, её питерские земляки Дмитрий Малышко и Алексей Слепов были списаны из основной команды за бесперспективность. Шансов на международной арене обоим давалось достаточно, но Малышко после Олимпиады лишь временами напоминал себя прежнего, а Слепов хронически не может стабильно попадать в мишени. «Доктор» Хованцев — это последняя надежда для этой пары реанимировать свою карьеру и успеть на южнокорейский экспресс.
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