Александр Кравцов: Моя задача — не дать отстранить сборную России
Глава Союза биатлонистов России рассказал о подготовке команды к олимпийскому сезону.
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— Александр Михайлович, как оцените готовность нашей команды к сезону на данном этапе подготовки?
— На днях состоится летний чемпионат России по биатлону и можно будет уже сделать
— В плане здоровья у всех все хорошо, без травм?
— Травм в принципе ни у кого нет. Единственное, Ире Старых была сделана банальная операция — удалили гланды, чтобы убрать источник инфекции, который мешал ей тренироваться. Она опытная спортсменка, войдет в строй буквально в ближайшее время. Главный старт — это Олимпиада, поэтому времени хватит, чтобы прийти к нужной спортивной форме.
— Как дела у лидера команды Антона Шипулина?
— По итогам нашего разговора в Чайковском на летнем чемпионате мира, меня, как человека, который тоже в свое время занимался тренерской работой, устраивает все.
— Уже известно, как команда будет готовиться к Пхенчхану, когда вылетит на Игры?
— Не буду говорить подробно, но последний сбор будет на высоте. И с учетом часового пояса это будет уже и временная акклиматизация к Корее. Мы — грамотные люди, прошли не одну Олимпиаду в том регионе. Были и другие соревнования, связанные с временной акклиматизацией. Все будет учитываться. В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей — высоты и времени, поэтому это надо будет учитывать.
КОРОЛЬКЕВИЧ И ПЛАН НА ОЛИМПИАДУ
— Как,
— С учетом решений тренерского совета мы сделали определенные рокировки. Они были связаны не только с профессионализмом — там нельзя
— Владимир Королькевич будет работать с командой?
— Конечно. Я своих решений не меняю, несмотря на то, что многие великие пытаются меня перевоспитывать. Уж такой я получился.
— В каком формате будет сотрудничество?
— Он —
— Вы довольны его работой?
— Я удовлетворен его работой. Доволен или нет — это можно будет сказать после Олимпиады.
— Какой результат команды на Олимпиаде в Пхенчхане вас устроит?
— Не хуже, чем на Олимпиаде-2014. Не хуже. (На домашних Играх в Сочи российские биатлонисты завоевали четыре медали — одно золото, два серебра и одну бронзу. — Прим. «СЭ»).
НЕРВОТРЕПКА ПЕРЕД ИГРАМИ
— Нет ли риска, что с начала сезона снова может начаться эта нервотрепка с заявлениями иностранцев по поводу наших спортсменов?
— Это действительно вносило нездоровый ажиотаж. Но, в первую очередь, это не красило сторону, которая была зачинщиком этих мероприятий.
— Есть ли опасения, что призывы национальных антидопинговых агентств отстранить россиян от Игр могут
— Насколько я понимаю, у МОК на этот счет есть свое мнение, и определяющую роль играет не столько ВАДА, сколько МОК. Это главный аргумент. Кроме того, пока еще никто не отменял порядок и правила, определяемые ЮНЕСКО, где четко отмечено, чем должна заниматься ВАДА. Политика ВАДА в отношении ряда стран — это политика некого жандарма, чей мундир они пытаются на себя напялить. Не надо этого делать! Потому что тезис о том, что все вокруг чистые и святые, а россияне — плохие, сегодня не проходит. Не надо сваливать в одну корзину все грехи.
— То есть у нас есть уверенность в будущем?
— Я бы не сказал, что у меня есть спокойная уверенность в будущем. Но есть некий момент, который сегодня определяет деятельность и ОКР, и Минспорта, и ЦСП в деле защиты наших спортсменов. Меня часто начинают сравнивать с прежней командой СБР. Не надо сравнивать, мы разные, я — не миллиардер.
— Риска по старым делам нет?
— Нельзя так сказать. Некоторые дела находятся на рассмотрении. В октябре будут некие исследования авторизованных лабораторий по поводу
— Какую позицию может занять IBU, если МОК, как это было перед Играми в
— Международный союз биатлонистов, если вы заметили, всегда самостоятельно принимал решения в отличие от ряда федераций, которые представлены в программе зимней Олимпиады. Независимым я бы его не назвал, но там есть категория людей, которые взвешенно относятся к тому, что на самом деле происходит, говорится и пишется. На объективность мы рассчитывать можем.
МЕДВЕДЦЕВА В СОСТОЯНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
— Какие новости по отстраненной Екатерине Глазыриной?
— Если ничего не изменится, я собираюсь вместе с адвокатом в октябре принять участие в работе очередного исполкома и дисциплинарной комиссии, где мы будем отстаивать позицию Кати Глазыриной.
— Как самочувствие Ольги Медведцевой, которая попала в ДТП?
— По той информации, которую мне сообщили, состояние средней тяжести. В Союзе биатлонистов России есть люди, которые контролируют ситуацию, если нужна будет
— Светлана Слепцова удивила решением завершить карьеру или порадовались за ее приятные личные обстоятельства?
— Не удивила. В принципе, это ее право. .
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