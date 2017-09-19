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— Александр Михайлович, как оцените готовность нашей команды к сезону на данном этапе подготовки?

— На днях состоится летний чемпионат России по биатлону и можно будет уже сделать какие-то первые выводы. Летний чемпионат по биатлону и зимний — это совершенно разные дисциплины, несмотря на то, что определенная тождественность присутствует. Тренерский штаб доложил мне, что, в принципе, результаты, которые ребята показывают на промежуточных тестах, устраивают и их, и спортсменов. Удовлетворение есть и у аналитиков, которые присутствуют сегодня в каждой команде. Но более серьезные выводы мы сделаем после чемпионата в Чайковском.

— В плане здоровья у всех все хорошо, без травм?

— Травм в принципе ни у кого нет. Единственное, Ире Старых была сделана банальная операция — удалили гланды, чтобы убрать источник инфекции, который мешал ей тренироваться. Она опытная спортсменка, войдет в строй буквально в ближайшее время. Главный старт — это Олимпиада, поэтому времени хватит, чтобы прийти к нужной спортивной форме.

— Как дела у лидера команды Антона Шипулина?

— По итогам нашего разговора в Чайковском на летнем чемпионате мира, меня, как человека, который тоже в свое время занимался тренерской работой, устраивает все.

— Уже известно, как команда будет готовиться к Пхенчхану, когда вылетит на Игры?

— Не буду говорить подробно, но последний сбор будет на высоте. И с учетом часового пояса это будет уже и временная акклиматизация к Корее. Мы — грамотные люди, прошли не одну Олимпиаду в том регионе. Были и другие соревнования, связанные с временной акклиматизацией. Все будет учитываться. В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей — высоты и времени, поэтому это надо будет учитывать.

КОРОЛЬКЕВИЧ И ПЛАН НА ОЛИМПИАДУ

— Как, по-вашему, укомплектован наш тренерский штаб в этом сезоне?

— С учетом решений тренерского совета мы сделали определенные рокировки. Они были связаны не только с профессионализмом — там нельзя кого-то в чем-то упрекать. Были моменты, которые в определенный период расхолаживали спортсменов. Поэтому мы какую-то часть тренерского штаба усилили, какую-то объединили — я об Андрее Падине и Рикко Гроссе. Люди нашли понимание, при этом их подходы и системы совершенно разные. Но по утверждению руководителя аналитического центра, который сейчас постоянно присутствует в команде, понимание есть. Ребята делают серьезную работу, их физический потенциал отвечает уровню, который необходим на нынешнем этапе.

— Владимир Королькевич будет работать с командой?

— Конечно. Я своих решений не меняю, несмотря на то, что многие великие пытаются меня перевоспитывать. Уж такой я получился.

— В каком формате будет сотрудничество?

— Он — тренер-консультант национальной сборной России. Он постоянно будет с командой.

— Вы довольны его работой?

— Я удовлетворен его работой. Доволен или нет — это можно будет сказать после Олимпиады.

— Какой результат команды на Олимпиаде в Пхенчхане вас устроит?

— Не хуже, чем на Олимпиаде-2014. Не хуже. (На домашних Играх в Сочи российские биатлонисты завоевали четыре медали — одно золото, два серебра и одну бронзу. — Прим. «СЭ»).

НЕРВОТРЕПКА ПЕРЕД ИГРАМИ

— Нет ли риска, что с начала сезона снова может начаться эта нервотрепка с заявлениями иностранцев по поводу наших спортсменов?

— Это действительно вносило нездоровый ажиотаж. Но, в первую очередь, это не красило сторону, которая была зачинщиком этих мероприятий.

— Есть ли опасения, что призывы национальных антидопинговых агентств отстранить россиян от Игр могут как-то повлиять на ситуацию?

— Насколько я понимаю, у МОК на этот счет есть свое мнение, и определяющую роль играет не столько ВАДА, сколько МОК. Это главный аргумент. Кроме того, пока еще никто не отменял порядок и правила, определяемые ЮНЕСКО, где четко отмечено, чем должна заниматься ВАДА. Политика ВАДА в отношении ряда стран — это политика некого жандарма, чей мундир они пытаются на себя напялить. Не надо этого делать! Потому что тезис о том, что все вокруг чистые и святые, а россияне — плохие, сегодня не проходит. Не надо сваливать в одну корзину все грехи.

— То есть у нас есть уверенность в будущем?

— Я бы не сказал, что у меня есть спокойная уверенность в будущем. Но есть некий момент, который сегодня определяет деятельность и ОКР, и Минспорта, и ЦСП в деле защиты наших спортсменов. Меня часто начинают сравнивать с прежней командой СБР. Не надо сравнивать, мы разные, я — не миллиардер. Во-вторых, задача у меня была самая простая — не дать отстранить сборную России по биатлону от соревновательной деятельности, не дать ее дисквалифицировать, как это произошло с рядом наших федераций. Задача, на мой взгляд, практически выполнена. В докладе НОАК Смирнова отмечено, что три федерации — фехтование, биатлон и гребли на байдарке и каноэ — отстояли своих спортсменов.

— Риска по старым делам нет?

— Нельзя так сказать. Некоторые дела находятся на рассмотрении. В октябре будут некие исследования авторизованных лабораторий по поводу вскрытия-невскрытия проб из Сочи. Но, думаю, что к октябрю все это разрешится в любом случае, в том числе и ситуация с перепроверкой проб. Будут выводы комиссий МОК Освальда и Шмидта. А к Олимпиаде мы и сейчас готовимся.

— Какую позицию может занять IBU, если МОК, как это было перед Играми в Рио-де-Жанейро, отдаст на откуп международным федерациям решение о допуске россиян до Олимпиады?

— Международный союз биатлонистов, если вы заметили, всегда самостоятельно принимал решения в отличие от ряда федераций, которые представлены в программе зимней Олимпиады. Независимым я бы его не назвал, но там есть категория людей, которые взвешенно относятся к тому, что на самом деле происходит, говорится и пишется. На объективность мы рассчитывать можем.

МЕДВЕДЦЕВА В СОСТОЯНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

— Какие новости по отстраненной Екатерине Глазыриной?

— Если ничего не изменится, я собираюсь вместе с адвокатом в октябре принять участие в работе очередного исполкома и дисциплинарной комиссии, где мы будем отстаивать позицию Кати Глазыриной.

— Как самочувствие Ольги Медведцевой, которая попала в ДТП?

— По той информации, которую мне сообщили, состояние средней тяжести. В Союзе биатлонистов России есть люди, которые контролируют ситуацию, если нужна будет какая-то помощь. Мы тесно сотрудничаем с Павлом Ростовцевым, который находится там и знает ситуацию.

— Светлана Слепцова удивила решением завершить карьеру или порадовались за ее приятные личные обстоятельства?

— Не удивила. В принципе, это ее право. ​.