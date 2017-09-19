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https://sport.mail.ru/news/biathlon/31056699/
19 сентября 2017, 17:01 | Биатлон | ТАСС

СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на объективное отношение Международного союза биатлонистов (IBU) к российским спортсменам в вопросе их допуска к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал президент СБР Александр Кравцов.

Глава <span class=error>СБР</span> Александр <span class=error>Кравцов</span> подчеркнул что после <nobr>допинг-скандала</nobr> он сумел отстоять спортсменов национальной команды в вопросе допуска к международным стартам. Увеличить
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Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года после получения итоговых докладов двух своих комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимаются исследованием допинг-проб российских атлетов с Игр-2014 в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

«Мы можем рассчитывать на объективность. IBU всегда принимал объективные решения, в отличие от ряда других федераций. Там есть категория людей, которые взвешенно относится к тому, что говорится или пишется», — сказал Кравцов.

Глава СБР подчеркнул, что после допинг-скандала он сумел отстоять спортсменов национальной команды в вопросе допуска к международным стартам. «У меня была задача не дать отстранить нашу сборную от соревновательной деятельности, как это произошло с рядом федераций. Надо понимать, кто за что отвечает, и в докладе независимой антидопинговой комиссии (под руководством Виталия Смирнова — прим. ТАСС) отмечено, что только три федерации — фехтования, биатлона и гребли на байдарках и каноэ — отстояли своих спортсменов», — отметил он.

«Нельзя сказать, что рисков по старым делам нет. В октябре на рассмотрении исполкома IBU будут некие исследования авторизированных лабораторий по поводу вскрытия и невскрытия (контейнеров с пробами с Игр-2014 — прим. ТАСС). Но я думаю, что к октябрю это все разрешится», — добавил Кравцов.
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