СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистам
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на объективное отношение Международного союза биатлонистов (IBU) к российским спортсменам в вопросе их допуска к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал президент СБР Александр Кравцов.
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Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года после получения итоговых докладов двух своих комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимаются исследованием
«Мы можем рассчитывать на объективность. IBU всегда принимал объективные решения, в отличие от ряда других федераций. Там есть категория людей, которые взвешенно относится к тому, что говорится или пишется», — сказал Кравцов.
Глава СБР подчеркнул, что после
«Нельзя сказать, что рисков по старым делам нет. В октябре на рассмотрении исполкома IBU будут некие исследования авторизированных лабораторий по поводу вскрытия и невскрытия (контейнеров с пробами с Игр-2014 — прим. ТАСС). Но я думаю, что к октябрю это все разрешится», — добавил Кравцов.
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