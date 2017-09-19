СБР устроит на ОИ-2018 результат не хуже того, что был показан в Сочи
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане устроит результат, который будет не хуже того, что был показан на Играх 2014 года в Сочи. Об этом журналистам рассказал президент СБР Александр Кравцов.
«В Пхенчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014», — сказал он.
На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала четыре награды: мужская команда — золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская команда в эстафете — серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке — бронзу.
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