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19 сентября 2017, 17:07 | Биатлон | ТАСС

СБР устроит на ОИ-2018 результат не хуже того, что был показан в Сочи

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане устроит результат, который будет не хуже того, что был показан на Играх 2014 года в Сочи. Об этом журналистам рассказал президент СБР Александр Кравцов.

«В Пхенчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014», — сказал он.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала четыре награды: мужская команда — золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская команда в эстафете — серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке — бронзу.
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СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистам

СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на объективное отношение Международного союза биатлонистов (IBU) к российским спортсменам в вопросе их допуска к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал президент СБР Александр Кравцов.
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