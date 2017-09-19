СБР устроит на ОИ-2018 результат не хуже того, что был показан в Сочи

«В Пхенчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014», — сказал он.

На Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала четыре награды: мужская команда — золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская команда в эстафете — серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке — бронзу.