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19 сентября 2017, 16:02 | Биатлон | ТАСС

Российские биатлонисты проведут финальный сбор перед Играми-2018 в горах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские биатлонисты проведут последний сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в горах. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

<em>МОСКВА 19 сентября. /ТАСС/. </em>Российские биатлонисты проведут последний сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в горах. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России Александр <span class=error>Кравцов</span>. Увеличить
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«Последний сбор на Олимпиаде будет на “высоте”, и с учетом временного пояса акклиматизация пройдет уже в Южной Корее. Мы прошли не одну Олимпиаду в том регионе, все будет учитываться, — сказал Кравцов. — В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей: высоту и время. Эти вещи и будет учитываться».

Олимпийский биатлонный турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 10 по 23 февраля.
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