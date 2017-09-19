Российские биатлонисты проведут финальный сбор перед Играми-2018 в горах
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские биатлонисты проведут последний сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в горах. Об этом журналистам рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
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«Последний сбор на Олимпиаде будет на “высоте”, и с учетом временного пояса акклиматизация пройдет уже в Южной Корее. Мы прошли не одну Олимпиаду в том регионе, все будет учитываться, — сказал Кравцов. — В спорте можно обмануть все, кроме двух вещей: высоту и время. Эти вещи и будет учитываться».
Олимпийский биатлонный турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 10 по 23 февраля.
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